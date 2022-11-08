Росія не зможе продавати нафту без знижок у найближчі роки, – ЦБ РФ

Росії доведеться пропонувати знижки на основні товари свого експорту принаймні у найближчі три роки.

Про це йдеться у доповіді Банку Росії про грошово-кредитну політику, повідомляє Інтерфакс.

Згідно із прогнозом, товари російського експорту на світовому ринку продовжують продаватися з дисконтом, незважаючи на деяке його зменшення у третьому кварталі 2022 року.

"Базовий сценарій (прогнозу на 2023 рік та плановий період 2024-2025 років, – ред.) передбачає збереження розміру дисконту близько до поточного рівня до кінця прогнозного горизонту", – сказано у документі.

Зокрема, довгострокова ціна на нафту марки Urals передбачається на рівні $55 за барель. Середню ціну на Urals у 2022 році для цілей модельних розрахунків базового сценарію ЦБ скоригував із $80 у липневому варіанті прогнозу до $78. У 2023-2025 pоках траєкторія ціни на нафту залишилася без змін: $70, $60 та $55 за барель відповідно.

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Як повідомлялося, через санкції Росія вимушена продавати свою нафту зі знижками. На початку вересня в Міненерго РФ заявляли про зменшення дисконту на російську нафту марки Urals щодо європейської Brent до $20 за барель із $40 на початку літа.

Водночас на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту.