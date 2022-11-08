Німеччина виділить 7,6 мільйона євро на пошук зниклих безвісти після вторгнення Росії

Німеччина надає 7,6 млн євро на проєкт, який допомагає знайти зниклих безвісти внаслідок військового вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

"Німеччина надає 7,6 млн євро проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну", – сказано в повідомленні.

Також запланована підготовка українських судових експертів та слідчих.