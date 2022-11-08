Німеччина виділить 7,6 мільйона євро на пошук зниклих безвісти після вторгнення Росії
Німеччина надає 7,6 млн євро на проєкт, який допомагає знайти зниклих безвісти внаслідок військового вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.
"Німеччина надає 7,6 млн євро проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну", – сказано в повідомленні.
Також запланована підготовка українських судових експертів та слідчих.
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