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Новини
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Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро за дрони та надала зразки західної зброї, – ЗМІ

дрон,іран,камікадзе

Росія в серпні придбала в Ірану 166 безпілотників, заплативши за них 140 млн євро та відправивши до Тегерану зразки західної зброї, захоплені під час війни в Україні.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерело в британському оборонному відомстві, передає Укрінформ.

Зазначається, що перша партія поставок іранських безпілотників включала 160 дронів-камікадзе, зокрема, 100 одиниць Shahed-136 та 60 одиниць Shahed-131, а також 6 одиниць безпілотників Mohajer-6, які можуть запускати або скидати боєприпаси.

За інформацією видання, в обмін на це Іран начебто отримав 140 млн євро готівкою, а також зразки західної зброї – протитанкових комплексів NLAW та Jawelin і переносного ЗРК Stinger, які Росія захопила на полі бою в Україні.

Читайте також: Євросоюз готовий посилити санкції проти Ірану за постачання зброї Росії

Співрозмовник Sky News заявив, що зразки західної зброї Іран планує використати для розробки власних аналогів.

"Ми вважаємо, що іранці довели, що в них є ефективна система зворотного проєктування, як ми бачимо з БПЛА, які вони сконструювали з безпілотника США, захопленого в 2011 році", – сказав він.

Крім того, за його словами, днями між Москвою та Тегераном була укладена ще одна угода на постачання безпілотників на суму 200 млн євро.

Як повідомлялося, 20 жовтня ЄС запровадив санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдають ударів по Україні. Під ці санкції потрапила "Шахед Авіейшн Індастріз" – компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БЛА "Шахед". У санкційні списки також увійшли троє іранських воєначальників.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів Україна повідомляє про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.

Автор: 

Іран (448) росія (14278) дрони (366)


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Топ коментарі
+2
Думаю Іран і сам через підставних лиць взмозі купити Джавеліни, Нлау і Стінгери.
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08.11.2022 22:44
+1
Що стосується ЗРК Stinger та переносних ПТРК Jawelin, то їх зразки точно і достатньо давно є у Ірану т.я. використовувались моджахедами, які мають безпосередній зв'язок з Тегераном, не казучи вже про запаси американської зброї яки залишились в Афганістані. А от стосовно NLAW невідомо. У будь якому роскладі повторити саме ПТРК іранські розробники точно не зможуть, т.я. головна основа у них це програмне забезпечення на аппаратному рівні, що не змогли повторити навіть кітайці. До того ж найсовірніше, що з України до рук рашистів могли попасти лише використані системи, а це вже не дає змоги вивчити ПТРК у повному обсязі. Тому інформація Sky News це навіть не перебільшення, а скоріш за все вкидання недостовірної інформації заради роздмухування в чиїхось політичних інтересах!!!
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09.11.2022 08:53
+1
Це звичайна крадіжка яку використовували і у СРС, коли копіювали західну військову та цивільну техніку, але зовні все схоже, а от з якістю та характеристиками не дуже виходило!
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09.11.2022 08:56
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Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерело в британському оборонному відомстві Джерело: https://biz.censor.net/n3379238
Ці ЗМІ належать Руперту Мердоку, батьку смажених сенсацій і фейків.
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08.11.2022 22:43 Відповісти
Думаю Іран і сам через підставних лиць взмозі купити Джавеліни, Нлау і Стінгери.
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08.11.2022 22:44 Відповісти
Твоє посилання веде знов на Цензор, а в ньому на УКРІНФОРМ, звідти на Sky News, а звідти вже НІКУДИ, і не яке офіційне джерело, тим більше у Британії цю інформацію не надає і навіть не натякає. Та чи не зависока вказана вартість "Шахідів" у інформації Sky News коли вартість доходить майже до 1 млн євро за штуку. Тільки дурень буде платити стільки за ТАКЕ та ще й щось передавати на вивчення!!!
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09.11.2022 09:02 Відповісти
Цитування статті завжди веде на Цензор геній.
Вже сказав що Скай Ньюз це ЗМІ Руперта Мердока друга Трампа. Техніка теж є але з інших джерел ніж Україна.
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09.11.2022 11:20 Відповісти
ефективна система зворотного проєктування - це Reverse Engineering, очевидно.
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08.11.2022 22:46 Відповісти
Це звичайна крадіжка яку використовували і у СРС, коли копіювали західну військову та цивільну техніку, але зовні все схоже, а от з якістю та характеристиками не дуже виходило!
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09.11.2022 08:56 Відповісти
__Душман вам "браТ" , росияне ?! Итернациональный долг в 70-80х кто выполнял аль подзабыли.....Ссучились,однако __
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09.11.2022 01:00 Відповісти
Дебільні санкції які нікому не нашкодять.
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09.11.2022 07:54 Відповісти
Що стосується ЗРК Stinger та переносних ПТРК Jawelin, то їх зразки точно і достатньо давно є у Ірану т.я. використовувались моджахедами, які мають безпосередній зв'язок з Тегераном, не казучи вже про запаси американської зброї яки залишились в Афганістані. А от стосовно NLAW невідомо. У будь якому роскладі повторити саме ПТРК іранські розробники точно не зможуть, т.я. головна основа у них це програмне забезпечення на аппаратному рівні, що не змогли повторити навіть кітайці. До того ж найсовірніше, що з України до рук рашистів могли попасти лише використані системи, а це вже не дає змоги вивчити ПТРК у повному обсязі. Тому інформація Sky News це навіть не перебільшення, а скоріш за все вкидання недостовірної інформації заради роздмухування в чиїхось політичних інтересах!!!
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09.11.2022 08:53 Відповісти
повна маячня...відволікання від основної теми, а саме Ірану потрібна ядерна зброя. Іран безумовно почав співпрацю з кацапами в обмін на ядерні технології і матеріали
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09.11.2022 09:03 Відповісти
Верно, все эти нлав и джавелины меркнут на фоне передачи ядерных технологий рашкой Ирану. После получения ядерного оружия Иран станет ещё одним ядерным терористом, кроме параши и северной Кореи. Ну а что будет после получения арабской страной Яо сложно представить.
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09.11.2022 10:38 Відповісти

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