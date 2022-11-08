Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро за дрони та надала зразки західної зброї, – ЗМІ

Росія в серпні придбала в Ірану 166 безпілотників, заплативши за них 140 млн євро та відправивши до Тегерану зразки західної зброї, захоплені під час війни в Україні.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерело в британському оборонному відомстві, передає Укрінформ.

Зазначається, що перша партія поставок іранських безпілотників включала 160 дронів-камікадзе, зокрема, 100 одиниць Shahed-136 та 60 одиниць Shahed-131, а також 6 одиниць безпілотників Mohajer-6, які можуть запускати або скидати боєприпаси.

За інформацією видання, в обмін на це Іран начебто отримав 140 млн євро готівкою, а також зразки західної зброї – протитанкових комплексів NLAW та Jawelin і переносного ЗРК Stinger, які Росія захопила на полі бою в Україні.

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Співрозмовник Sky News заявив, що зразки західної зброї Іран планує використати для розробки власних аналогів.

"Ми вважаємо, що іранці довели, що в них є ефективна система зворотного проєктування, як ми бачимо з БПЛА, які вони сконструювали з безпілотника США, захопленого в 2011 році", – сказав він.

Крім того, за його словами, днями між Москвою та Тегераном була укладена ще одна угода на постачання безпілотників на суму 200 млн євро.

Як повідомлялося, 20 жовтня ЄС запровадив санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдають ударів по Україні. Під ці санкції потрапила "Шахед Авіейшн Індастріз" – компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БЛА "Шахед". У санкційні списки також увійшли троє іранських воєначальників.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів Україна повідомляє про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.