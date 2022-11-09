Керченський міст не зможуть повноцінно запустити до вересня 2023 року, – британська розвідка

Зусилля РФ щодо ремонту Керченського мосту в окупований Крим тривають, проте навряд чи він буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 8 листопада автомобільний міст мали закрити, щоб можна було перемістити та замінити 64-метрову секцію. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три таких секції.



Хоча окупаційна влада в Криму стверджувала, що ці додаткові секції будуть встановлені до 20 грудня, у звіті, наданому президенту Путіну, було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до переривання дорожнього руху до березня 2023 року.



Відповідно до контракту, заміна пошкодженого залізничного мосту має бути завершена до вересня 2023 року, хоча віцепрем'єр Росії заявив, що терміни ремонту буде скорочено, кажуть розвідники. Хоча одна колія відкрита, рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи будуть сильно залежати від погодних умов упродовж зимових місяців.

"Атака на Керченський міст порушила російське матеріально-технічне постачання до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи дорогою. Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний вихід із Херсона ускладнюють здатність російського уряду малювати картину військового успіху", – підсумували в британській розвідці.

Як повідомлялося, 8 жовтня, вранці на Керченському мосту, який з'єднує РФ і тимчасово окупований український Крим, вибухнув вантажний автомобіль – виникла пожежа, обрушилися два прольоти автомобільного полотна.

На поромну переправу через Керченську протоку утворюються величезні черги.

Російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до липня 2023 року.