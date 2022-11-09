СБУ перевіряє причетність керівництва "Укртатнафти" до ухилення від сплати податків на 700 мільйонів (оновлено)

Правоохоронці готують повідомлення про підозру менеджменту одного найбільших нафтопереробних заводів в ухиленні від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

У відомстві нагадали, що днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта" (ймовірно, йдеться про "Укртатнафту", – ред.).

"Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального", – наголосили в СБУ.

Як пише Інтерфакс-Україна, на одному з оприлюднених відомством фото співробітники СБУ стоять поруч із прохідною "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ).

У пресслужбі БЕБ додали, що перевіряють інформацію щодо ухилення від сплати податків керівництвом одного з найбільших нафтопереробних заводів України. Наголошується, що у протиправній схемі також задіяна група підприємств, які постачають паливно-мастильні матеріали. Їхнім власником є один з найбагатших олігархів України.

"Слідством встановлено, що протягом 2019-2022 років службові особи декількох підприємств ймовірно занизили податкові зобов’язання з акцизного податку. Зокрема, приховували та не відображали у податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції. За інформацією БЕБ, ухилення від сплати податків може становити понад 700 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Наразі в офісних приміщеннях та нафтопереробному заводі проводяться санкціоновані обшуки, з метою отримання документальної доказової бази та унеможливлення знищення предметів та документів, які підтверджують ухилення від сплати податків.

В СБУ зазначили, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Водночас СБУ разом з БЕБ вживають подальші заходи, щоб встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до протиправної діяльності та забезпечити безперебійне функціонування стратегічно важливих підприємств України.

Також наголошується, що співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, "щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані".

Раніше пресслужба "Укрнафти" заявила, що співробітники та керівники компанії 9 листопада не змогли потрапити на робочі місця, робота центрального офісу компанії заблокована озброєними людьми.

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Як повідомлялося, 6 листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.