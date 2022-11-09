Після п’яти місяців відключення на Донеччині відновили газопостачання для 45 тисяч сімей

Понад 45,4 тис. домогосподарств, 18 підприємств та 131 котельня на Донеччині вже отримують газ після п’яти місяців повного відключення від газопостачання.

Загалом до "Донецькоблгазу" надійшло 48,7 тис. заяв на підключення побутових споживачів, 287 заяв на підключення непобутових споживачів та 143 – на підключення котелень, повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Украни".

"Ми вже задовольнили 93% заяв на підключення домогосподарств та 91,6% заяв на підключення котелень. Це хороший показник, особливо враховуючи, що система сильно пошкоджена обстрілами та майже півроку була без газу", – зауважив керівник "Донецькоблгазу" Вадим Батій.

Наразі доступ до газопостачання вже мають 42 міста та селища регіону, тривають роботи для повного підключення споживачів цих населених пунктів.

Загалом на Донеччині працює 55 бригад з підключення, що об’єднують 109 фахівців. Певний час в регіоні також працювали фахівці АТ "Кіровоградгаз", що також входить до групи "Нафтогаз".

Нагадуємо, з 23 травня через пошкодження магістрального газопроводу "Донецькоблгаз" був змушений припинити розподіл природного газу своїм споживачам (крім мешканців Комарської ОТГ та Олександрівської ОТГ).

5 жовтня "Донецькоблгаз" повідомив про поступове відновлення газопостачання у Донецькій області.