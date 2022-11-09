"Українська біржа" виключила зі свого індексу акції "Укрнафти" та "Мотор Січі"

Індексний комітет "Української біржі" (УБ) вирішив виключити з індексного кошика акції "Укрнафти" та "Мотор Січі", які 6 листопада рішенням Ставки Верховного головнокомандувача було відчужено на користь держави.

Директор з розвитку УБ Олексій Сухоруков зазначив, що після такого відчуження free float (частка у вільному обігу) цих акцій дорівнюватиме нулю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Проте, незважаючи на відчуження всіх акцій 6 листопада, 7-8 листопада на біржі все ще були заявки на купівлю акцій "Укрнафти", їх ціна зросла до 330,7 грн за штуку, хоча напередодні відчуження акції котирувалися по 229,69 грн за штуку, що відповідало капіталізації компанії у розмірі близько 12,5 млрд грн.

"Укрнафта" в індексному кошику мала вагу 22,85%, "Мотор Січ" – 33,06%.

Після вилучення їх акцій в кошику індексу УБ залишилося лише п'ять цінних паперів: МХП з вагою 26,29%, "Центренерго" – 9,57%, "Райффайзен Банку" – 6,45%, "Укренергомашин" (раніше – "Турбоатом") – 0,89%, "Донбасенерго" – 0,88%.

Обіг всіх акцій "Мотор Січ", найбільшим власником якого був заарештований нещодавно президент компанії В'ячеслав Богуслаєв, заблоковано з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакету акцій китайській Skyrizon та пов'язаним із нею особам.

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"АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор", підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, останні роки перебувають у процедурах банкрутства.Як повідомлялося, ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Підставою для цього рішення став ухвалений у вересні закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низка наказів Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Вилучені акції передані Міноборони, яке вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств.

Нагадаємо, структурам Ігоря Коломойського і партнерів в "Укрнафті" належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК "Нафтогаз" належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В "Укртатнафті" Коломойський спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші акції – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.