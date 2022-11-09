Білорусь готується до аварій на нафтопроводі з Росії у Європу: створять запаси нафти на два місяці

ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" (білоруський оператор нафтопроводу "Дружба") готує обґрунтування інвестицій у проєкт будівництва резервуарного парку для тривалого зберігання нафти обсягом 1,35 млн тонн.

Як зазначається у матеріалах компанії, завдяки реалізації цього проєкту планується створити двохмісячний запас нафти (1,74 млн тонн) для забезпечення роботи НПЗ республіки на мінімальному завантаженні виробничих потужностей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше, на початку 2020 року, на тлі конфлікту Олександра Лукашенка з Владіміром Путіним Росія призупиняла постачання нафти до Білорусі. Тоді білоруська влада прийняла рішення збільшити потужності нафтосховищ до 1 млн тонн для створення стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів.

Наразі резервуарний парк "Гомельтранснафта Дружба" перевищує 0,9 млн кубометрів (у тому числі в Мозирі 0,5 млн кубометрів, у Новополоцьку – 0,4 млн кубометрів). Тривалий час там можна зберігати 390 тис. тонн нафти, решта ємностей має інше технологічне призначення (транзитні ємності, прийом білоруської нафти, держрезерв).

З урахуванням планованого будівництва резервуарів для зберігання 1,35 млн тонн нафти, сумарний парк для тривалого зберігання зросте в 4,5 раза і складе 1,74 млн тонн.

"Нарощування потужності та оновлення резервуарного парку є домінантою технічного розвитку ВАТ "Гомельтранснафта Дружба". Наявність необхідного обсягу буферних ємностей для зберігання нафти, у разі можливої ​​аварійної ситуації на будь-якій ділянці транснаціонального нафтопроводу, забезпечить стійку роботу системи магістральних нафтопроводів "Дружба" і на території суміжних держав", – йдеться у матеріалах компанії.

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Білорусь нещодавно завершила будівництво внутрішнього нафтопроводу Гомель-Гірки потужністю 6 млн тонн на рік. Він поєднав обидва білоруські НПЗ – Мозирський (на південному сході) та "Нафтан" (на північному заході) – для оперативного перекачування сировини у разі потреби.

"Гомельтранснафта Дружба" (належить державі) є частиною магістрального нафтопроводу "Дружба", компанія контролює транзитний потік нафти з РФ системою нафтопроводів "Гомельтранснафта Дружба" у західному напрямку на Польщу та Німеччину , Угорщину, Словаччину, Чехію. Транзит нафти у напрямку країн Балтії не здійснюється з 2006 року.