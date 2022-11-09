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Новини
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"Укравтодор" витратив в обхід Prozorro 97% коштів на дороги з початку великої війни, – Dozorro

строительство,дорог

З 24 лютого служби автомобільних доріг в регіонах сплатили за новими контрактами 1,8 млрд грн, лише 3% з цієї суми заплатили за угодами, які уклали в електронній системі закупівель Prozorro, решта 97% припадає на розрахунки договорами, укладеними з підрядниками напряму без конкуренції.

Про це свідчать підрахунки проєкту Dozorro на основі даних порталу spending.gov.ua та електронної системи публічних закупівель Prozorro.

"Більшість інформації про те, кому і за що структури "Укравтодору" сплачують державні кошти, непублічна. Нам не відома остаточна сума укладених договорів, а також які роботи мають виконати підрядники. Імовірно, ті 1,8 млрд грн витрат, які видно зараз, – це лише авансові платежі", – зазначають аналітики Dozorro.

Водночас їх підрахунки свідчать, що 19 компаній, яким проводили оплати, раніше не мали контрактів зі службами автомобільних доріг. Так, ТОВ "ДСЗ" отримала кошти від Дніпропетровської САД за експлуатаційне утримання доріг, хоча до того фірма будувала дитячі садки та лікарні, а дорожніми роботами не займалася.

Своєю чергою Служба автомобільних доріг у Тернопільській області уклала контракт з ТОВ "Центр безпеки і комфорту", яке раніше жодного разу не брало участі в торгах на Prozorro. Судячи з призначення платежів, договір стосується експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Однак засноване наприкінці минулого року ТОВ "Центр безпеки і комфорту" вказало основним видом економічної діяльності надання охоронних послуг.

Служба автомобільних доріг Івано-Франківської області платила лише ТОВ "ПБС". Жодна інша компанія не отримувала коштів від цього замовника за контрактами, які уклали після 24 лютого.

Читайте також: "Укравтодор" відновив зупинений через російське вторгнення ремонт дороги на Івано-Франківщині

Як повідомлялося, раніше журналісти з’ясували, що з початку повномасштабного вторгнення Росії компанія близької подруги голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка отримала 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.

Автор: 

дороги (1576) ремонт (1482) тендер (2164) Укравтодор (724) Prozorro (1752) закупівлі (2621)


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Топ коментарі
+37
ось де циркова кормушка....дороги,гуманітарка і валюта від донорів....ск оти
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09.11.2022 17:07
+26
Украина в крови,люди остались без жилья и средств к существованию а Зе и его Ермаки и Трухины ни на секунду не перестают воровать . Но больше всего бесит,что обворовывают украинцев и при этом видосики ну такие патриотичные,что слезу пустить можно, лицемеры
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09.11.2022 17:27
+24
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09.11.2022 17:49
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ось де циркова кормушка....дороги,гуманітарка і валюта від донорів....ск оти
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09.11.2022 17:07 Відповісти
так у дороги закопувати саме те, як і гуманітарка - хрін шо докажуть..

рахунки офшорні Боневтіка Оманича ростуть..
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09.11.2022 17:48 Відповісти
Украина в крови,люди остались без жилья и средств к существованию а Зе и его Ермаки и Трухины ни на секунду не перестают воровать . Но больше всего бесит,что обворовывают украинцев и при этом видосики ну такие патриотичные,что слезу пустить можно, лицемеры
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09.11.2022 17:27 Відповісти
ну не знаю..в мене тільки блювотний рефлекс викликають
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09.11.2022 17:49 Відповісти
Investigate, incriminate, convict, lock up.
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09.11.2022 17:27 Відповісти
Прозоро це не для слуг Вони собі закон прийняли, яким можна класти прибор, яким грав піаніст, на Прозоро. Так все законно! Аплодісменти !!! За що наголосували те й маєте.
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09.11.2022 17:30 Відповісти
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09.11.2022 17:31 Відповісти
все воровство на строительстве начиналось с Одессы, именно в то время , когда мером стал труханов , схемы вывода денег были отработаны людьми дерипаски , как и сам труханов , его поставили на пост мера для картинки , бывшие регионалы и опзжопцы имеют подавляющее большинство в области и городе , в области вообще картина печальная .
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09.11.2022 17:53 Відповісти
зєля, застрелься.. або застрель двох ближчих дГузів, "як обіцяв свомУ лохторату".. можна дермака-арахніду..
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09.11.2022 17:31 Відповісти
Тре виконувати Оманськи обіцянки !
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09.11.2022 17:56 Відповісти
И снова асфальт вместо оружия
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09.11.2022 17:34 Відповісти
ProZErro
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09.11.2022 17:35 Відповісти
що ми тільки не закатали в той асфальт... й ракетну програму, й снаряди, й дрони різних типів, й бронетехніку..., та як би ж то в асфальт, у більшості своїй, мабуть, положили до кишень якихось "нужних людєй", або їх близьких подруг...
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09.11.2022 17:44 Відповісти
головне що закатали (фігурально) - життя наших захисників і наше майбутнє, ненароджених від них талантів і геніїв й вбитих кацапами дітей і вагітних...
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09.11.2022 17:49 Відповісти
***
мафия бессмертная... дорожная мафия - вечная !!
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09.11.2022 17:46 Відповісти
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09.11.2022 17:49 Відповісти
отож....а ви лохі на дрони по копійчині збирайте....
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09.11.2022 17:57 Відповісти
Та ми то будемо збирати, бо хто ж, як не ми та союзники? Завдяки зебілам маємо таке воровите кодло при владі, котре про Армію не дбає.
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09.11.2022 18:07 Відповісти
Ціуаво: скільки фітнесцентрів, салонів маніуюру чи пілатесу, тайського масажу чи спа-салонів стали міліардерами? А скільки ще стане?
О! До речі: а де та мамзелька, що захищала найвеличнішого від журналістів (ну яка й вигадала це "поганяло" боневтіку)? Вона вже мільярдерка чи ще "прозябає" в мільйонершах?
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09.11.2022 17:57 Відповісти
найганебніше те, що навіть витрачаючи кошти на дороги, могли б це робити в рамках планів і бюджетів які були затвердженні до повномасштабного вторгнення. Але ж потрібно ***** було маржу підняти
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09.11.2022 18:00 Відповісти
UBLUDKI!!
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09.11.2022 18:01 Відповісти
Порошенко свої кошти витрачає на Армію, Zепадло бюджетні кошти краде. Відчуйте какаяразніца довбані зебіли.
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09.11.2022 18:01 Відповісти
А в нас немає доріг?
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10.11.2022 09:30 Відповісти
******..
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09.11.2022 18:02 Відповісти
Треба швидше перемагати у війні і розганяти на хрін цей зелений балаган - вони як навала тупої сарани, не краще за москалів.
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09.11.2022 18:03 Відповісти
Ніхто ніколи нікого не перемогав зі зрадниками начолі.
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09.11.2022 20:21 Відповісти
Це якщо б ми були самі, але в нас потужні союзники, і українською армією керують не політики.
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10.11.2022 10:43 Відповісти
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09.11.2022 18:08 Відповісти
А кому зараз легко? 🤔
Зеленський привів до влади мародерів, які знімають останню сорочку з українців.
І що? Хтось за це поплатиться? Не смішіть!
Війна все спише...
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09.11.2022 18:23 Відповісти
Кому у віну потрібен асфальт ? Ці дороги можуть знову розбити ракетами. Тож для чого під час війни щось будувати спершу треба завершити війну а потім будувати. А так виглядає що кошти розкрадають бо зараз немає контролю.
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09.11.2022 18:40 Відповісти
Це прозоро нормально і не працювало. Всі хто з ним зтикався то знає. Зрештою все верішується з розпорядником бюджетних коштів, який і розміщує тендр на прозоро і прописує умови.
Вот у нас мерія Дніпра щоб обходити прозоро використовує іншу схему, роздроблює великий лот на окремі малі, і проводить їх без жодного конкурсу як допорогові закупки.
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09.11.2022 18:43 Відповісти
Ми знали що обираємо гендлярів. А тепер слухаймо їхню хуцпу. "Земля моя запродана жидові, німоті. ................." Т.Г.Шевченко. Не відсунемо їх від щедрої української годівниці то буде "и храм Отця мого перетворили на печеру розбійників" Ісус Хрестос. "роде зміїний і батько ваш сатана" Ісус Хрестос. Це все про них.
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09.11.2022 18:44 Відповісти
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09.11.2022 18:57 Відповісти
Як вони гниди уже за бали скільки можна красти в той час коли йде війна
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09.11.2022 19:08 Відповісти
договори заключені з тими, хто просив меньше грошей за відмивання, бо будували один хрен якісь дешеві, ліві арм,яни.... або ліві наші,
не турки не поляки...
депутатів ВР треба утримувати
на чорний день треба відкладати
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09.11.2022 19:19 Відповісти
і взагалі
накуй то дбр, прокуратура, та сбу
розганяти людей на віджатих заводах???
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09.11.2022 19:21 Відповісти
https://t.me/tanya_adams/3547 https://t.me/tanya_adams/3547

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09.11.2022 19:31 Відповісти
Пару лет назад они как бы начали применять отсутстувие свободных конкурсов и объяснили это тем что Ковид. Теперь просто не на часи.
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09.11.2022 19:49 Відповісти
Тут им карта с этим Будивныцтвом и поперла и на него начали кучу денег давать.
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09.11.2022 19:50 Відповісти
А що не так? Кінець епохи бідності як не як.
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09.11.2022 20:37 Відповісти
мародёры
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09.11.2022 21:51 Відповісти

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