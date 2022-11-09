На соціальну сферу в держбюджеті на наступний рік виділено більше 444 мільярдів. ІНФОГРАФІКА
У державному бюджеті на 2023 рік на соціальну сферу видатки збільшено на 41,9 млрд грн – до 444,13 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
"Ухвалений Верховною Радою України Державний бюджет України на наступний рік спрямовує 444,13 млрд грн на соціальну сферу. Це на 41,9 млрд грн більше, ніж у 2022 році", – сказано в повідомленні.
Зокрема, на виплати особам похилого віку передбачено 271,86 млрд грн, людям в складних життєвих обставинах – 86,1 млрд грн, малозабезпеченим громадянам – 53,45 млрд грн, сім’ям і дітям – 26,85 млрд грн. На виплати особам з інвалідністю заплановано спрямувати 3,56 млрд грн.
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