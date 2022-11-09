Росія не змогла домовитися про відмову від долара у торгівлі нафтою з Індією

Росія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долара: за євро або дирхами ОАЕ.

Про це заявило індійське видання Economic Times із посиланням на місцевих чиновників та представників нафтової галузі, передає LIGA.net.

Як повідомляється, влітку російські чиновники пропонували індійським НПЗ оплачувати нафту рублями – за таким самим механізмом, який Росія намагалась нав'язати європейським країнам. Отримавши відмову від Індії, Москва запропонувала альтернативу: євро або дирхам ОАЕ.

В Індії таку ідею не підтримали.

"Якщо треба замінити долар, це повинна бути рупія. Чому ми маємо зміцнювати євро чи дирхам?" – заявив виданню один зі співрозмовників.

Зустрічну пропозицію Індії з переходом на оплату в рупіях відхилила уже сама Росія.

"Оскільки наш експорт у Росію занадто малий у порівнянні з нашим імпортом, у постачальників буде забагато рупій, і вони не впевнені, що з цим робитимуть", – цитує видання іншого співрозмовника.

Як наслідок, індійські нафтопереробники, як і раніше, продовжують купувати нафту за долари.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2022 року Росія постачала Індії 946 тис. барелів нафти на день (б/д), обігнавши Саудівську Аравію й Ірак.

Росія у вересні 2022 року знову стала другим за величиною постачальником нафти в Індію. Так, Індія у вересні імпортувала 842 тис. барелів на день (б/д) російської нафти порівняно з 732 тис. барелів на день у серпні й 888 тис.б/д в липні. Саудівська Аравія була найбільшим постачальником із обсягом 869 тис. б/д, а Ірак посів третє місце з 814 тис. б/д.

Нагадаємо, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.