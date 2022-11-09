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З українських портів вийшли ще три судна з олією для країн Азії та Європи

масло,подсолнечное,растительное

Із портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" в рамках "зернової ініціативи" вийшло три судна з 21,6 тис. тонн олії для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Зерновим коридором" до українських портів під завантаження рухаються 9 суден.

Як повідомляється, 8 листопада до портів зайшло 7 балкерів за українською агропродукцією. Серед них балкер Starvos під завантаження 55 тис. пшениці для громадян Ємену, які потерпають від продовольчої кризи.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 10,1 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшло 435 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Автор: 

порт (1395) олія (74)


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