З українських портів вийшли ще три судна з олією для країн Азії та Європи

Із портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" в рамках "зернової ініціативи" вийшло три судна з 21,6 тис. тонн олії для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Зерновим коридором" до українських портів під завантаження рухаються 9 суден.

Як повідомляється, 8 листопада до портів зайшло 7 балкерів за українською агропродукцією. Серед них балкер Starvos під завантаження 55 тис. пшениці для громадян Ємену, які потерпають від продовольчої кризи.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 10,1 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшло 435 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.