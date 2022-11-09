Вартість Bitcoin впала нижче $16 тисяч, за рік криптовалюта подешевшала у 4 рази

Вартість найпопулярнішої у світі криптовалюти Bitcoin за добу впала на 12% та опустилася до $16,78 тис.

За даними порталу CoinDesk, за рік Bitcoin подешевшав у 4 рази – 9 листопада 2021 року він коштував близько $67 тис.

Напередодні найбільша у світі біржа з ​​торгівлі криптовалютами Binance оголосила про намір придбати всі активи третього за обсягами торгів майданчика FTX за межами США. При цьому засновник та голова Binance Чанпен Чжао зазначив, що FTX стикається із серйозною кризою ліквідності та може збанкротувати.