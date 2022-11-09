"Укрзалізниця" припинить продавати квитки на потяг із Києва до Варшави через каси

"Укрзалізниця" з 10 листопада переводить продаж квитків на найпопулярніший поїзд 67/68 Київ - Варшава повністю в онлайн.

Як повідомляє пресслужба компанії, це має завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

В компанії зауважили, що прямий рейс Київ - Варшава є найпопулярнішим поїздом у міжнародному сполученні, попри збільшення пропозиції місць на нього у 2,5 раза спостерігається дефіцит квитків.

"Разом із тим почастішали випадки, коли наші пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки "з рук" чи в соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів", – йдеться у повідомленні.

Щоб цього уникнути, "Укрзалізниця з 10 листопада запроваджує низку заходів із впорядкування продажу квитків на "варшавський" потяг.

Зокрема, з 10 листопада продаж квитків варшавського напрямку переводиться повністю в онлайн-режим.

"Касири в старому "ручному" форматі ці квитки не реалізовуватимуть: не потрібно буде стояти в чергах та "полювати" на квитки, а в прозорому онлайн-каналі залізниця матиме можливість відслідковувати та блокувати спекулянтів", – зазначається у повідомленні.

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Водночас для гля групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі (кількість таких бронювань додатково обмежується, щоб вивільнити максимум квитків пасажирам у доступному всім онлайн-каналі).

Продаж квитків онлайн на напрямки Київ - Варшава та Варшава - Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.

Кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ — Варшава — Київ онлайн в одні руки, буде обмежена 4 квитками на одне замовлення.

При цьому повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише в претензійному порядку в касах вокзалу.

"Це дозволяє припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані "боти", а потім обмін їх на відповідні іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів... Відтепер при поверненні через касу квитки повертатимуться в загальний квитковий пул, доступних для всіх в онлайн-каналі", – додали в компанії.

Водночас квитки на менш ажіотажні напрямки (наприклад, Київ - Хелм, звідки налагоджено зручну пересадку на Варшаву) можна повертати в звичайному форматі, у тому числі онлайн.