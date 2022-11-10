Байден вважає, що на зв’язки Маска з іншими країнами варто звернути увагу

Президент Джо Байден вважає, що зв’язки американського мільярдера Ілона Маска з іншими країнами "варті того, щоб на них звернули увагу". Водночас він відмовився уточнити, чи робив бізнесмен щось неналежне.

Про це він повідомив під час пресконференції у Білому домі, передає Bloomberg.



"Я вважаю, що співпраця та технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами заслуговують того, щоб на них звернули увагу. Незалежно від того, чи робить він щось неналежне або ні. Я вважаю, що вони варті уваги. Але це все, що я скажу", – зазначив він.



Минулого місяця, за словами джерел агентства, адміністрація Байдена обговорювала, чи повинні США перевіряти щодо національної безпеки деякі підприємства Маска, включаючи його угоду щодо Twitter і супутникову мережу Starlink від SpaceX.



Одним із елементів угоди Twitter Inc. на $44 млрд була присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Саудівської Аравії Аль-Валід бін Талал, криптобіржа Binance, заснована та керована уродженцем Китаю, та суверенний фонд Катару. Водночас компанія Маска з виробництва електромобілів Tesla отримує близько 25% свого доходу з Китаю.