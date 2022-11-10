Мінцифри просить бізнес поділитися доступом до генераторів з мобільними операторами

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонував бізнесу, готовому поділитися з операторами зв’язку доступом до генераторів, звернутися до міністерства.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами Федорова, генератори допомагають мобільним операторам працювати під час блекауту, щоб люди були на зв‘язку. Утім, їх недостатньо, щоб забезпечити кожну базову станцію резервним живленням.

"Щоб вирішити це, можна об’єднати зусилля з іншим бізнесом, який працює поряд. Наприклад, ви керівник торговельного чи офісного центру й використовуєте стаціонарний промисловий генератор. Оператори можуть підключити до нього базову станцію, що поблизу. Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам", – наголосив глава Мінцифри.

Бізнес, готовий допомогти, може звернутися на міністерську пошту [email protected].

Як повідомлялося, оператор системи розподілу електроенергії у столиці – "ДТЕК Київські електромережі" – додав до графіка стабілізаційних відключень електроенергії адреси юридичних клієнтів.