Тривалі відключення електроенергії загрожують ще більшим зниженням ВВП України – можливо до "мінус" 39%

Український внутрішній валовий продукт (ВВП), який і так відчуває критично низькі показники в умовах війни, опуститься ще більше, якщо відключення електроенергії в Україні через російські обстріли триватимуть ще принаймні кілька тижнів.

Про це під час візиту до Вашингтона повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"За нашими розрахунками, у випадку, якщо "блекаути" продовжуватимуться наступні кілька тижнів, ВВП України знизиться ще більше – можливо до "мінус" 39%", – зазначила вона у коментарі агентству.

Міністерка підкреслила, що відключення електроенергії зазнають не лише домогосподарства, але також бізнес та компанії, які вимушені зупиняти свою роботу.

За її словами, українська економіка й так постраждала внаслідок війни через окупацію окремих територій, де розташовані металургійні та інші великі підприємства, а також через руйнування інфраструктури, відтік робочої сили й капіталу та багатьох інших чинників. Крім того, серйозно порушені ланцюги поставок.

"Якщо до цього списку додадуться ще проблеми зі зруйнованими енергетичними мережами, наш ВВП впаде ще більше", – зауважила Свириденко.

Для розв’язання цієї проблеми або принаймні пом’якшення наслідків, за словами очільникці Мінекономіки, необхідно провести, насамперед, швидке відновлення пошкодженої інфраструктури. Крім того, свою роль може відіграти перехід бізнесу на альтернативні джерела живлення. Як приклад вона навела значну частину АЗС, які використовують генератори в період відключення світла.

Як повідомлялося, у жовтні Національний банк покращив оцінку спаду ВВП у 2022 році з 37,5% до 32%.