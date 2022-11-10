Прибуток найбільшого виробника цукру в Україні впав за дев’ять місяців у 1,6 раза

Найбільший український виробник цукру агропромхолдинг "Астарта" у січні-вересні 2022 року отримав 102,2 млн євро чистого прибутку, що в 1,64 раза менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.



За вказаний період EBITDA холдингу скоротилася на 17,4% – до 130,8 млн євро, тоді як виручка зросла на 13%, до 341,3 млн євро.



Згідно зі звітом, станом на 30 вересня загальні активи агрохолдингу збільшилися на 15,8% порівняно з показниками 30 вересня минулого року – до 759 млн євро, поточні зобов'язання підскочили у 2,16 раза – до 158,3 млн євро, тоді як довгострокові зобов'язання знизилися на 4,5% до 112,2 млн євро.



"Цей рік буде важким для українських виробників цукру в умовах війни, особливо в енергопостачанні. З цією метою "Астарта" продовжує реалізувати заходи щодо енергоефективності, встановивши додаткове енергозберігаюче обладнання на Ярецькому цукровому заводі та біогазові установки на Глобинському цукровому заводі, де заміщено 38% споживання природного газу", – наголосили в агрохолдингу.



За даними "Астарти", 32% загальної виручки згенерував сегмент виробництва цукру, 30% – вирощування сільськогосподарських культур, 27% – виробництво соєвого шроту та соєвої олії, 8% – молочне скотарство.



"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який здійснює діяльність у восьми областях України. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га та молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів та біогазовий комплекс.