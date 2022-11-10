Злочевський купує офіс збанкрутілого банку "Аркада" поблизу Офісу президента з трикратною знижкою

Фонд гарантування вкладів провів аукціон офісного приміщення збанкрутілого банку "Аркада" із фінальною ціною в 351 млн грн, що втричі нижче від очікуваної вартості 971 млн грн.

Переможцем аукціону стала компанія Миколи Злочевського, який і раніше робив спроби забрати майно "Аркади", пишуть "Наші гроші" із посиланням на "Дзеркало тижня".

Аукціон на майданчику "Прозорро.Продажі" відбувся 10 жовтня. Його виграло ТОВ "Системойлінженерінг" з ціною 351 млн грн, що відповідає $700 за квадратний метр. Це набагато нижче ринкових цін.

"Навіть зараз, у війну, квадратний метр у недобудованому "Аркадою" ж панельному ЖК на узбіччі Харківського масиву й досі, за відсутності попиту та власне забудовника, коштує майже $2 тис. А комерційна нерухомість у центрі зараз, хоча ринку й немає, не обходиться дешевше $3,5 тис. за метр", – вказує видання.

"Сістемойлінженерінг" належить кіпрській фірмі "Ділоретіо Холдінгз", яка, у свою чергу, належить іншим кіпрським конторам – "Сермінара Лімітед" і "Гласімо Лімітед" доньок відомого газодобувника Миколи Злочевського.

Кінцевою бенефіціаркою першої компанії є Каріна Злочевська, а другої – Анна Злочевська. На них Злочевський раніше переписав і 13 добувних компаній з Burisma Group. Зараз він в ОАЕ переховується від розшуку по кримінальним справам НАБУ.

Це була 27-ма спроба продати офісний центр площею у 14 тис. кв. м. та земельною ділянкою 50 соток у центрі Києва, поруч з верхнім виходом станції метро "Хрещатик" та неподалік від Кабміну і Офісу президента. Але жодна з них не була вдалою, оскільки за об’єктом тягнувся шлейф судових спорів та було відомо про інтерес Злочевського до об’єкту.

Банк "Аркада" було визнано неплатоспроможнім улітку 2020 року, а його майно опинилося у Фонді гарантування вкладів, який уповноважений його продати, щоб компенсувати завдані збитки. Будівля на Ольгинській, головний актив банку (десь 30% від усього його капіталу), до фонду потрапила не одразу. Напередодні ліквідації з банку її вивели (як заставу за кредитом), переоформивши права власності на Олега Неліна, який, у свою чергу, передав будівлю в іпотеку Тарасові Будейному. Обидва пов’язані зі Злочевським – є менеджерами його компаній.

Відтак офіс не могли продати на звичайних аукціонах з підвищенням ціни і зрештою провели "голландський" аукціон, де навпаки ціна знижується від стартової.

Стартова ціна була 971 млн грн. "Системойлінженерінг" виграв з пропозицією 351 млн грн. Також були два конкуренти, що запропонували ще менші суми – ТОВ "Інтер вей капітал" (342 млн грн) та ТОВ "Фінансова компанія "Монблан фінанс" (302 млн грн).

"Перша з них – фірма, про діяльність якої багато міг би розповісти заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов. Друга – компанія-ноунейм", – пише "ДТ".