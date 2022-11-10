БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
428 0

"Енергоатом" призупиняє договори з працівниками Запорізької АЕС, які підписали контракти з "Росатомом", але не звільняє їх, – Котін

заес

НАЕК "Енергоатом" призупиняє трудові договори з працівниками Запорізької АЕС, які підписали контракти з фейковим АТ "Експлуатуюча організація "Запорізька АЕС", яким керує "Росатом", але не звільняє їх.

Про це повідомив очільник "Енергоатому" Петро Котін в ефірі "5 каналу", передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні обмежена кількість людей підписала ці контракти. З цими людьми, про яких нам відомо, ми зупиняємо, не звільняємо їх, але зупиняємо укладені договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом", – зазначив він.

За його словами, персонал Запорізької АЕС здебільшого є проукраїнським. "Тому ми сподіваємося, що персонал цього не робитиме. Ми підтримуємо той персонал, який залишається стійким і вірним Україні та українській Запорізькій АЕС", – додав Котін.

Як повідомлялося раніше, із 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, лише близько сотні підписали контракти зі створеним росією фейковим підприємством АТ "Експлуатуюча організація "Запорізька АЕС", яким керує "Росатом". Як наголошували в "Енергоатомі", переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

Автор: 

Енергоатом (1216) Росатом (150) Запорізька АЕС (351)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 