Росія припинила продавати в Азії скраплений газ зі знижкою, побоювання щодо санкцій зменшуються, – Bloomberg

Російський скраплений природний газ більше не продається зі знижками в країнах Азії, що вказує на те, що побоювання покупців щодо санкцій або шкоди репутації зменшуються.

Про це пише Bloomberg.



За словами трейдерів, обізнаних з цим питанням, ТОВ "Сахалін Енерджі" продала три вантажі СПГ під завантаження в грудні минулого тижня за майже поточними ринковими цінами, причому один із них із премією. Для порівняння, ще у вересні кілька вантажів відвантажувалися з великою знижкою, порівняно зі спотовою ціною на той час.



Наразі немає прямих санкцій щодо російського СПГ через війну в Україні, а експорт минулого місяця фактично зріс майже до рекорду.

У той час як деякі давні азіатські клієнти, такі як Японія та Південна Корея, припинили купувати додаткові спотові поставки з Росії на початку цього року, Китай збільшив закупівлі.