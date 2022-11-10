БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
393 0

Росія припинила продавати в Азії скраплений газ зі знижкою, побоювання щодо санкцій зменшуються, – Bloomberg

спг,росія

Російський скраплений природний газ більше не продається зі знижками в країнах Азії, що вказує на те, що побоювання покупців щодо санкцій або шкоди репутації зменшуються.

Про це пише Bloomberg.

За словами трейдерів, обізнаних з цим питанням, ТОВ "Сахалін Енерджі" продала три вантажі СПГ під завантаження в грудні минулого тижня за майже поточними ринковими цінами, причому один із них із премією. Для порівняння, ще у вересні кілька вантажів відвантажувалися з великою знижкою, порівняно зі спотовою ціною на той час.

Наразі немає прямих санкцій щодо російського СПГ через війну в Україні, а експорт минулого місяця фактично зріс майже до рекорду.

У той час як деякі давні азіатські клієнти, такі як Японія та Південна Корея, припинили купувати додаткові спотові поставки з Росії на початку цього року, Китай збільшив закупівлі.

Автор: 

Азія (41) росія (14901) скраплений газ (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 