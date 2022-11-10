БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Інфляція прискорилася до 26,6%, найбільше зросли ціни на продукти харчування, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у жовтні 2022 року прискорилося до 2,5% після росту на 1,9% у вересні, на 1,1% – у серпні та на 0,7% – у липні.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), з початку року ціни зросли на 24,8%.

В річному вимірі інфляція у жовтні прискорилась до 26,6%, порівняно з 24,6% у вересні, 23,8% – у серпні, 22,2% – у липні, 21,5% – у червні та 18% – у травні.

Базова інфляція у жовтні 2022 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 1,9%, з початку року вона прискорилася до 20,1%.

За підрахунками Держстату, найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 36,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 81,4%, на фрукти – на 62,6%, овочі – на 78,8%.

Читайте також: Держстат оцінив падіння ВВП України у другому кварталі у 37%

Зокрема, у жовтні на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2%. Найбільше (на 60,5%) подорожчали яйця. На 11,3-2,3% зросли ціни на сало, овочі, фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло, молоко. Водночас на 4,8% подешевшали продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,9%, зокрема, взуття – на 2,1%, одяг – на 1,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% відбулося у першу чергу за рахунок подорожчання послуг лікарень на 1,8% та амбулаторних послуг – на 1,6%.

Водночас ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання транспортних засобів на 1,5%. При цьому на 5,1% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, Національний банк прогнозує, що інфляція за підсумками 2022 року складе 31%, а наступного року сповільниться до близько 20%.

+8
показати весь коментар
10.11.2022 16:19 Відповісти
+6
угу..ціни у 2.5 рази виросли..але то таке..у годівницях ВР ціни інші
показати весь коментар
10.11.2022 16:10 Відповісти
+6
вони курять, мабуть, свої звіти... і, вочевидь, взагалі не відвідують місця торгівлі...
показати весь коментар
10.11.2022 16:27 Відповісти
