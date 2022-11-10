Махінації з квартирами для прикордонників: Суд відпустив колишнього голову Держприкордонслужби Цигикала під заставу у 2,1 мільйона

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосувала до колишнього голови Державної прикордонної служби запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2,11 млн грн.

Як повідомляє пресслужба суду, на підозрюваного також покладено низку процесуальних обов’язків.

Зокрема, він має прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або судді, утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 28 грудня 2022 року включно.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові Державної прикордонної служби, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовниці.

Їх підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн грн.

За даними слідства, у першому півріччі 2019 року забудовник відповідно до укладених договорів мав передати Держприкордонслужбі 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин. Однак попри договірні зобов’язання забудовник ці квартири продав, а Прикордонна служба отримала 53 квартири у одному з районів Львівської області, вартість яких на 10,68 млн гривень дешевша за нерухомість у Львові.

З липня 2017 року до червня 2019 року Держприкордонслужбу очолював Петро Цигикал.