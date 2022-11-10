Євросоюз не визнаватиме російські документи, видані на окупованих територіях України та Грузії

Головування Ради ЄС та Європейський парламент досягли попереднього політичного рішення не визнавати російські документи, що були видані на тимчасово окупованих територіях України і Грузії.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Ради.

"Сьогодні головування Ради та Європейський парламент досягли попередньої згоди щодо рішення про неприйняття російських проїзних документів, виданих в Україні та Грузії. Узгоджений текст підлягає затвердженню Радою та Європейським парламентом перед проходженням офіційної процедури ухвалення", – сказано в повідомленні.

Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику видачі Росією закордонних паспортів громадянам окупованих територій. Це також сталося після одностороннього рішення Росії визнати "незалежність" грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році.

Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України чи сепаратистських територіях Грузії, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.

Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, уже не визнаються або знаходяться в процесі невизнання державами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на встановлення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики та гарантування безпеки держав-членів ЄС.