Запаси дизпалива в Європі навесні впадуть до мінімуму за 12 років, – Bloomberg

За кілька місяців Євросоюз зазнає гострої нестачі дизельного палива.

Про це пише Bloomberg, передає enkorr.

"Запаси дизельного палива в північно-західній Європі впадуть до початку весни до мінімуму за останні 12 років", – повідомляє агентство з посиланням на звіт консалтингової компанії Wood Mackenzie Ltd.

У публікації йдеться, що, оскільки на початку лютого Євросоюз має намір припинити морські постачання російського палива, і так напружена ситуація з поставками на континент ризикує погіршитися.

"Скорочення запасів сприяло підвищенню рентабельності нафтопереробних заводів, стимулюючи європейських операторів працювати на повну силу", – повідомив аналітик Wood Mackenzie Джеймс Барлей.

Це, на його думку, спровокувало підвищення видобутку нафти на 420 тис. барелів на місяць.

Однак Росія, як і раніше, залишається єдиним великим постачальником дизельного палива для Європи морськими шляхами, і з огляду на санкції, накладені на російські енергоносії, дизельна криза в ЄС неминуча, пише агентство.

Зазначається, що ще одна проблема для ЄС та США пов'язана із структурою ф'ючерсних ринків. Зокрема, "швидкі" постачання пального коштують дорожче, ніж те саме пальне, доставлене трохи пізніше. Це перешкоджає накопиченню запасів.