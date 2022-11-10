"Укрпошта" з початку повномасштабної війни відновила 90% експорту та 35% імпорту

"Укрпошта" з початку активної фази війни відновила 90% обсягу експорту та 35% імпорту та увійшла до ТОП-27 операторів поштового зв’язку з якості надання послуги EMS (згідно з даними рейтингу PwC).

Про це йдеться в доповіді "Укрпошти" на Global Payments Week, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, за вісім місяців компанія відновила 90% обсягу експорту та 35% імпорту, доставила 16,3 млн посилок та 40 млн листів по Україні, здійснила 23,5 млн операцій з виплати пенсій та грошових перекладів та доставила 1,8 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Крім того, компанія надала гарантії світовим майданчикам, щоб вони не блокували український ринок через війну.

Як результат eBay, Shopify, Amazon та Etsy не заблокували українських продавців і надали їм можливість продовжити роботу.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" розробила процедури для роботи без світла та зв’язку.