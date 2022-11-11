БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
416 0

У Києві та області вводять екстрені відключення світла внаслідок нових ворожих атак

свет,света,отключение

У Києві в п’ятницю, 11 листопада, через нові російські атаки на енергооб’єкти знову застосовуватимуться значні екстрені відключення електроенергії, яких не було з понеділка.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб'єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не в графіках", – зазначив він.

За його словами, вони можливі у всіх районах міста.

У КМДА підтвердили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють. 

Водночас у пресслужбі "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили, що екстрені відключення світла застосують і в Київській області. 

Автор: 

Київ (4768) електроенергія (4356)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 