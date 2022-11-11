У Києві та області вводять екстрені відключення світла внаслідок нових ворожих атак
У Києві в п’ятницю, 11 листопада, через нові російські атаки на енергооб’єкти знову застосовуватимуться значні екстрені відключення електроенергії, яких не було з понеділка.
Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.
"Вночі відбулися нові атаки на енергооб'єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не в графіках", – зазначив він.
За його словами, вони можливі у всіх районах міста.
У КМДА підтвердили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють.
Водночас у пресслужбі "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили, що екстрені відключення світла застосують і в Київській області.
