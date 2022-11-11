По всій Україні планують розгорнути мережу Starlink для доступу до зв’язку на випадок блекауту

Україна отримала ще 1570 терміналів Starlink від уряду Польщі, хочуть розгорнути мережу по всій країні для забезпечення доступу до зв’язку навіть під час блекаутів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, передані термінали допоможуть налагодити звʼязок там, де це необхідно. Зокрема, у звільнених містах та селах завдяки ним працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де жителі зможуть збиратися та підключатися до інтернету.

"Також плануємо розгорнути мережу Starlink не тільки на деокупованих територіях, а й у всіх містах України. Це потрібно, щоб люди мали доступ до зв’язку навіть під час блекауту. Крім цього, забезпечимо терміналами "Укрзалізницю", щоб пасажири та працівники були на зв’язку в дорозі", – наголосив Федоров.

Міністр додав, що з початку повномасштабного вторгнення від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 тис. терміналів Starlink, із яких 5 тис. – за підтримки уряду Польщі.