"Укренерго" повідомило про аварійні обмеження електроенергії у Києві та семи областях (оновлено)

Нові ворожі удари по енергетичній інфраструктурі призвели до пошкоджень в електромережах, ситуація в енергосистемі України ускладнилась.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це необхідно для підтримки стабільної роботи енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Пізніше в "Укренерго" повідомили про застосування додаткових екстрених аварійних відключень споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами", – пояснили енергетики.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.