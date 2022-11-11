БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укренерго" повідомило про аварійні обмеження електроенергії у Києві та семи областях (оновлено)

електроенергія, світло, електромережа

Нові ворожі удари по енергетичній інфраструктурі призвели до пошкоджень в електромережах, ситуація в енергосистемі України ускладнилась.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це необхідно для підтримки стабільної роботи енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Пізніше в "Укренерго" повідомили про застосування додаткових екстрених аварійних відключень споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами", – пояснили енергетики.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

електроенергія (4356) Укренерго (2040)
Топ коментарі
+6
В Киеве не было тревоги же ночью и утром ,какие попадания ,куда?
показати весь коментар
11.11.2022 13:16 Відповісти
+6
та да тоже непонятно,******** попахивает)
показати весь коментар
11.11.2022 13:19 Відповісти
+4
В новостях не было вообще про попадания по инфрастуктуре, ничего за ночь. Только по Виннице что-то прилетело, одна новость была. Но Винницкую область не выключают, да и она не влияет на Киев.
показати весь коментар
11.11.2022 13:23 Відповісти
В Киеве не было тревоги же ночью и утром ,какие попадания ,куда?
показати весь коментар
11.11.2022 13:16 Відповісти
та да тоже непонятно,******** попахивает)
показати весь коментар
11.11.2022 13:19 Відповісти
В новостях не было вообще про попадания по инфрастуктуре, ничего за ночь. Только по Виннице что-то прилетело, одна новость была. Но Винницкую область не выключают, да и она не влияет на Киев.
показати весь коментар
11.11.2022 13:23 Відповісти
Влучили знову в Ладижинську ТЕС, з якої є лінія на Київ
показати весь коментар
11.11.2022 13:40 Відповісти
І ти зареєструвався на цензорі сьогодні, щоб сповістити цю новину?

Ох і кротів-ботів розвелося!
показати весь коментар
11.11.2022 13:47 Відповісти
Якщо я сьогодні зареєструвався, то не можна коментувати? Якщо якось можна, прикладу свій диплом енергетика, бо треба відповідати на "цікаві" коментарі про енергетику
показати весь коментар
11.11.2022 14:00 Відповісти
Оце так сервіс, енергетики всієї країни реєструються на сайтах країни, щоб давати відповіді на питання про енергетику. Які ж ви там молодці в ольгіно! Скажете таріщу майору щоб вам цього місяця замість звичайної пляшку від шампанського поставив
показати весь коментар
11.11.2022 15:14 Відповісти
Вся біда в тому, що в північних районах України завжди був енергодефіцит останні роки. Бо їх повинна була живити Чорнобильска АЕС. У мірний час без неї сяк- так витягували. А зараз Київ сидить без світла.
показати весь коментар
11.11.2022 14:05 Відповісти
Власне в Києві більш-менш було нормально, після введення лінії РАЕС-Київ, а от по області ситуація була поганенькою. Надіємось, що плани побудови ЧигиринськоїАЕС збудуться
показати весь коментар
11.11.2022 14:19 Відповісти
То плани, а зараз треба щось думати
показати весь коментар
11.11.2022 14:25 Відповісти
нормально?? по 12 часов без света?? месяц прошел, вы там хоть ремонтируете что-то, "энергетики"??
показати весь коментар
12.11.2022 23:52 Відповісти
це правда
показати весь коментар
11.11.2022 14:07 Відповісти
https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02mPnRWhUALAFrdfAEDUcQCx9ZL4mG5R86dBqywTYceAAYHvn7SEFCqym89aNLgRCMl Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, інформує .

"З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", - написав він у фейсбуці. Джерело:
Вы бы уж как то договорились чтоб не п здеть в разнобой.
показати весь коментар
11.11.2022 13:31 Відповісти
Ахметка, надо 400 прилётов точно в цель, чтоб 40% электроинфраструктуры повредить. Виталя свидетель, в пяти метрах от стеклянного моста бахнуло и ничо. Месяц рубильниками клацаете. Энерго-диверсанты во благо рашкостана
показати весь коментар
11.11.2022 13:41 Відповісти
Для дЕбілів - енергосистема країни, це не тільки Київ... Прильйотів не було...радійте дурники, що тільки світла нема...звикли тільки про себе думати...
показати весь коментар
11.11.2022 15:43 Відповісти

