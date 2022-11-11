"Укренерго" повідомило про аварійні обмеження електроенергії у Києві та семи областях (оновлено)
Нові ворожі удари по енергетичній інфраструктурі призвели до пошкоджень в електромережах, ситуація в енергосистемі України ускладнилась.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це необхідно для підтримки стабільної роботи енергосистеми", – йдеться у повідомленні.
Пізніше в "Укренерго" повідомили про застосування додаткових екстрених аварійних відключень споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях.
"Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами", – пояснили енергетики.
В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.
