Коломойський не очікував рішення держави забрати його частку в нафтових компаніях та розлютився, – Forbes

Український бізнесмен Ігор Коломойський розлютився і не очікував рішення про примусове відчуження частки його активів в "Укрнафті" та "Укртатнафті".

Про це пише Forbes із посиланням на джерело, близьке до підприємця.

"Коли рішення стало публічним (про відчуження акцій, – ред), він вийшов з рівноваги", – розповів виданню співрозмовник. Той, за його словами, не очікував, що держава забере у нього ці активи.

Водночас високопоставлений співрозмовник в Кабміні на правах анонімності розповів Forbes, що за 9 місяців війни "Нафтогаз" не зміг побудувати ефективну комунікацію з групою "Приват", щоб ці підприємства допомагали армії пальним.

"Нічого для потреб держави вони не зробили", – каже він. Новий керівник, за його словами, має це виправити.

Уряд очікує, що Корецький спрямує діяльність компаній насамперед на задоволення потреб ЗСУ підвищення рівня їх боєздатності, розповіла Forbes радниця премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, членкиня наглядової ради "Укрнафти" Наталія Бойко.

Як повідомлялося, 6 листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.

