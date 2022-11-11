"Укрнафта" відновила роботу під новим керівництвом, слідчі дії у центральному офісі завершено

Правоохоронні органи завершили слідчі дії у центральному офісі ПАТ "Укрнафта". Роботу підприємства відновлено.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Також наголошується, що новопризначений директор "Укрнафти" Сергій Корецький приступив до виконання обов'язків.

За його словами, на сьогодні основна задача – забезпечити безперервну роботу підприємства в умовах воєнного стану, зберегти стабільні обсяги видобутку вуглеводнів та фіскальну дисципліну.

Як повідомлялося, 9 листопада співробітники та керівники ПАТ "Укрнафта" не змогли потрапити на робочі місця, адже робота центрального офісу компанії була заблокована озброєними людьми. Пізніше стало відомо, СБУ перевіряє причетність керівництва "Укртатнафти" до ухилення від сплати податків на 700 млн грн.

6 листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.