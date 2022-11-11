Зеленський оголосив збір на флот морських дронів, планують зібрати 100 мільйонів гривень за день

На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу", – зазначив він.

Очільник держави переконаний, що "мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України".

Як додали у Міністерстві цифрової трансформації, Україні потрібно 100 морських дронів, ціна кожного – 10 млн грн. У відомстві розраховують, що один день вдасться зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

Збір проводиться по всьому світу, також Мінцифри закликає долучатися бізнес. Надіслати кошти на придбання морських дронів можна тут.