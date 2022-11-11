БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський оголосив збір на флот морських дронів, планують зібрати 100 мільйонів гривень за день

дрон,морський

На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу", – зазначив він.

Очільник держави переконаний, що "мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України".

Як додали у Міністерстві цифрової трансформації, Україні потрібно 100 морських дронів, ціна кожного – 10 млн грн. У відомстві розраховують, що один день вдасться зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

Збір проводиться по всьому світу, також Мінцифри закликає долучатися бізнес. Надіслати кошти на придбання морських дронів можна тут.

Автор: 

безпілотник (582) Зеленський Володимир (2576) збір (93) дрони (441)
готов перечислить 10000 грн, если зеленский перечислит собственные 10грн
11.11.2022 14:23 Відповісти
А профінансувати з держбюджету слабО? Взагалі зброю держава за свої повинна купувати, а не виступати в ролі волонтера.
11.11.2022 14:19 Відповісти
90 млрд на будівництво доріг. 1.5 млрд на телемарахфон. мильярд на російсько мовний канал дом, 500 млн на телеканал рада що буде транслювати єдиний телемархфон і не буде транслювати засідання ради.
із 24го лютого 90% замолвень оплачених із бюджета на будівництво доріг оминило Прозоро.

тільки із початку року каломига відсудило у держави близько 7млрд у справі привату.

і ще і ще і ще. десятки лярдів на розкрадання і на піар себе ж красивих

Але так! збирай падло по десять гривень із населення що війною майже доведенно до жебрацтва.

****! який треш!

ЗІ але ви скажите що можно придбати бюст зеленського у труси з арестовичем то чьо смикатись?!


11.11.2022 14:46 Відповісти
А ти вже скільки туди своїх, а не бюджетних, поклало? Собіратєль хрєнов.
11.11.2022 15:30 Відповісти
а точно 100? а мо вистачить і 40, нє...?
11.11.2022 15:31 Відповісти
11.11.2022 15:36 Відповісти
ППКС!
11.11.2022 15:59 Відповісти
Здається, це перший раз Зе просить людей про збір коштів? Наче ж такого раніше не було....
Значить, погані справи. Після недавніх заяв американських чиновників щодо можливого припинення постачання допомоги, Зе дійсно занервував.
Ну, тепер ваш вихід, слуги народу! Покажіть на що скільки ви здатні допомогти армії.
11.11.2022 15:40 Відповісти
Погані справи в верховні й раді, там конверти перестали видавати. Амери не потреплять, щоб їх коштами спонсорували цю ораву "корабельних сосон" і "тіхонєчок в лєс уйду". От тепер і збір оголосили, на дрони, типу.
11.11.2022 16:01 Відповісти
95-й квартал будет участвовать? А Беня?
показати весь коментар
Звичайно будуть.
Вже зайняли чергу з ложками.
11.11.2022 19:58 Відповісти
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

·

https://twitter.com/oksanetta11/status/1590627572861132801 10 ****.

Златочка Некрасова, ну та, що причетна до розкрадання тон гуманітарки в Запоріжжі, з сумочкою на плечі від Shanel за 10 тис баксів, в Австрії купує «для людей постраждалих від війни» брендові кросівки..

ТСК! А нах вас створили? Щоб що?

https://twitter.com/i/status/1590627572861132801
11.11.2022 15:51 Відповісти
Це повний пізд***ць! Держслужбовець, голова виконавчої влади, президент в робочий час замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками - перерозподілом грошових коштів, організацією виробництва необхідної зброї і т.і. - займається "збором коштів"...
11.11.2022 16:42 Відповісти
Помнится в одном мультфильме одна бабушка тоже посылала одного поросёнка попрошайничать. И
11.11.2022 17:26 Відповісти
А может депутатам и судьям з/п понизить или деньги на дороги снять?
11.11.2022 18:04 Відповісти
Мене в цій новині радує те, що вони наша розробка?
11.11.2022 18:11 Відповісти
Не поганий дерибан, раз сам шмаркатий банкує. Такі речі у гуртках дитячої творчості збирають, коли мусорня не висить над головою.
11.11.2022 18:23 Відповісти
Я так бачу, боневтіки вже дібрали до смаку жебракувати.
11.11.2022 18:25 Відповісти
А можно Залужному или его представителю , шо то Зеленскому я не очень ....... Вы уж простите
11.11.2022 18:36 Відповісти
А зеля та ара хамія теж будуть "скидатись" на морські дрони, чи їм зараз не на часі? Спочатку ж треба вкрасти у народу мільярди, а тоді вже можна кинути кілька гривень. І зняти про це грандіозний "відосік"...
11.11.2022 18:43 Відповісти
Бачу, Зеля люто заздрить Притулі! Бабло само в руки йде, а він перший до цього не додумався.Чи начальник канцелярії не підказав?
11.11.2022 18:47 Відповісти
Ці двоє люто заздрять один одному! Одне - що Притула вибудував з Хомутинником офігенну схему тіпа "бабло рікою від народу", а реально там все набагато кручє засхемачено, а другий, власне Притула, що перше - президентом стало.
11.11.2022 20:48 Відповісти
Зелебобикам віри нема!!!!
11.11.2022 19:08 Відповісти
За дрони хай платить з держбюджету, а на телемарафон хай збирає народ. От і побачимо тоді ху-із-ху.
11.11.2022 19:33 Відповісти
Мене гризуть невиразні сумніви! Презіку більше робити нічого? Потоки мимо ОП ідуть? А ще мене дивує назва дрона- Херсон. https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/11/7375948/ . Як я розумію це дрони-камікадзе. Отже їх доля - загинути! Неслаба паралель з долею міста Херсон. Все-таки час від часу ці люди щирі і відкриті!
11.11.2022 20:34 Відповісти
Відверто противно це чути! Ти, *****, президент чи шмат лайна? Ще й рекорд воно оголошує - за день. Ти кого падло на розум розводиш? Ми вже всі знаємо, як Притула збирав і збирає за 2 дні 200 млн, так, падло, вирішив по його схемі нам очі замулити? Нечисть піарівська! Тошнота!
11.11.2022 20:43 Відповісти
Це два клоуна одного цирку.
11.11.2022 20:53 Відповісти
Хай візьме із фсбешних, що йому дали відмивати через клоунський квартал.
11.11.2022 20:51 Відповісти
после притулы как то стремно им деньги переводить
12.11.2022 01:12 Відповісти
коли гроші зирає Притула, Стерненко або ще хтось подібний, то це зрозуміло. вони не мають доступу до грошей з бюджету та до тих поступлень, які надає Захід. а президент? чому президент збирає грощі з населення, маючи доступ до розподілу фінансів, в тому числі і поступлень від Заходу?
12.11.2022 01:44 Відповісти
Потому что деньги на волонтерство не отслеживаются. Они какой-то закон приняли где-то летом или раньше. Оттого волонтерство стало мойкой грязных денег.
12.11.2022 05:24 Відповісти
хай би у свого улюбленця бені взяв би! той бєня і копійки на зсу не поклав певно!
12.11.2022 01:46 Відповісти
Надіюсь хфкмелі зе, лисого будуть перші в списку з найбільшою сумою переказу...
12.11.2022 04:56 Відповісти
OPLATA NA SAYTI ZAVYSAYE, TPOBTO NEMOZHLYVO PEREDATY DONAT
12.11.2022 09:04 Відповісти
А мы все - типо янелохи - открывши варежки , верим... конечно !!!

Ага... позавчера притуле бешенные 238 лямов собрал народ ...сегодня зеле сто лямов...

Послушайте! Зачем нам просить помощь у Штатов и Британии, когда у нас такой богатый народ ?!

Народ, который остался без крова и имущества...
Народ, который живет на переселении и на чужбине...
Народ , который стоит в очереди за пищевыми пособиями
оказывается может легко за сутки собирать по нескольку сотен лямов в фонды, источники поступления в которые никто не контролирует!

И Народ, который собственноручно выбрал зелю, считающего этот народ идиотом , конечно поверит в сказочки про многомиллионные "народные сборы" за сутки ?
Почему нет?
Мы ж видели: народ сидит на детских стульчиках и слушает сказочки зели? Вот так зеля себе народ и представляет.

Прачечная по отмывке бабок работает на полную катушку...
Чудесный схематоз по принципу "спирт продам - деньги пропью" : бабки Помощи мира воровать, а образовавшийся от реализации ворованного чёрный нал - отмывать через "народ собрал на дроны".

Известно, что во время второй мировой находились гниды, которые воровали продуктовые карточки, взламывали квартиры, вынося то, что можно было обменять на хлеб... Только тогда эти гниды не были у власти.
12.11.2022 10:56 Відповісти
зелень барыжная, нахера вам столько денег и целая госмашина? С дорог возьми чучело
12.11.2022 13:12 Відповісти
Ілон Маск красунчик, дав поштовх одразу великій кількості суперпроектів, навіть ще не вигаданих, де потрібен високошвидкісний зв'язок. Без нього цей безпілотний неможливо було б створити. І що надваживо, що рашисти не мають можливості використати Starlink і усілякі іранські і китайські диктатори не мають доступу до цих технологій, а тільки сторона, яка за свободу, справедливість і вільний світ без обмежень зі сторони ман'яків-диктаторів.
12.11.2022 13:17 Відповісти
Ці всі гроші мав би заплатить зеля зі своєї кишені. Бо ж саме він виставив дороги над армією. Ті самі дороги, які роздовбали кацапи.
Нехай сам компенсовує.
13.11.2022 21:04 Відповісти
