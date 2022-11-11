Зеленський оголосив збір на флот морських дронів, планують зібрати 100 мільйонів гривень за день
На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.
"Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу", – зазначив він.
Очільник держави переконаний, що "мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України".
Як додали у Міністерстві цифрової трансформації, Україні потрібно 100 морських дронів, ціна кожного – 10 млн грн. У відомстві розраховують, що один день вдасться зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.
Збір проводиться по всьому світу, також Мінцифри закликає долучатися бізнес. Надіслати кошти на придбання морських дронів можна тут.
Значить, погані справи. Після недавніх заяв американських чиновників щодо можливого припинення постачання допомоги, Зе дійсно занервував.
Ну, тепер ваш вихід, слуги народу! Покажіть на
щоскільки ви здатні допомогти армії.
Вже зайняли чергу з ложками.
@oksanetta11
·
https://twitter.com/oksanetta11/status/1590627572861132801 10 ****.
Златочка Некрасова, ну та, що причетна до розкрадання тон гуманітарки в Запоріжжі, з сумочкою на плечі від Shanel за 10 тис баксів, в Австрії купує «для людей постраждалих від війни» брендові кросівки..
ТСК! А нах вас створили? Щоб що?
https://twitter.com/i/status/1590627572861132801
Ага... позавчера притуле бешенные 238 лямов собрал народ ...сегодня зеле сто лямов...
Послушайте! Зачем нам просить помощь у Штатов и Британии, когда у нас такой богатый народ ?!
Народ, который остался без крова и имущества...
Народ, который живет на переселении и на чужбине...
Народ , который стоит в очереди за пищевыми пособиями
оказывается может легко за сутки собирать по нескольку сотен лямов в фонды, источники поступления в которые никто не контролирует!
И Народ, который собственноручно выбрал зелю, считающего этот народ идиотом , конечно поверит в сказочки про многомиллионные "народные сборы" за сутки ?
Почему нет?
Мы ж видели: народ сидит на детских стульчиках и слушает сказочки зели? Вот так зеля себе народ и представляет.
Прачечная по отмывке бабок работает на полную катушку...
Чудесный схематоз по принципу "спирт продам - деньги пропью" : бабки Помощи мира воровать, а образовавшийся от реализации ворованного чёрный нал - отмывать через "народ собрал на дроны".
Известно, что во время второй мировой находились гниды, которые воровали продуктовые карточки, взламывали квартиры, вынося то, что можно было обменять на хлеб... Только тогда эти гниды не были у власти.
Нехай сам компенсовує.