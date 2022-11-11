США дозволили операції з підсанкційними російськими банками у сфері енергетики до травня наступного року

США продовжили до 15 травня 2023 року дію дозволу на операції, пов’язані з енергетикою, для російських банків, які підпали під американські санкції через розв’язану РФ повномасштабну війну проти України.

Про це йдеться у ліцензії, опублікованій Мінфіном США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Всі операції, заборонені указом президента 14024, за участю однієї чи кількох з наступних організацій, пов'язані з енергетикою, дозволені до... 15 травня 2023 року", – зазначається у документі.

Серед підсанкційних російських банків, яким дозволено такі угоди, – "ВЭБ.РФ", банк "Открытие", "Совкомбанк", "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-банк," а також пов'язані з ними організації та ЦБ РФ.

Уточнюється, що під операціями, "що стосуються енергетики", мається на увазі "видобуток, виробництво, очищення, зрідження, газифікація, регазифікація, конверсія, збагачення, виготовлення, транспортування або купівля вуглеводнів, включаючи сиру нафту, промисловий конденсат, конденсат, нафтопродукти, природний газ або інші продукти, з яких виходить енергія, такі як вугілля, деревина або сільськогосподарські продукти, що використовуються для виробництва біопалива, або уран у будь-якій формі, а також розробка, виробництво, вироблення, передача або обмін електроенергією будь-яким способом, включаючи ядерні, теплові та відновлювані джерела енергії".