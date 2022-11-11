Правоохоронці завершили обшуки на Одеській митниці, знайшли прихованих товарів на 1,5 мільярда

Правоохоронці завершили облік прихованих від розмитнення товарів на Одеській митниці, який тривав з 18 жовтня. Їхня вартість становить щонайменше 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За попередніми оцінками, вартість товару складає щонайменше 1,5 млрд гривень. Гроші від їх продажу мали б поповнити бюджет країни, що воює", – йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що 18 жовтня виявили на Одеській митниці 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування.

"Впродовж тривалого часу посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави. Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів", – наголошують у ДБР.

Зазначається, що документи на виявлені товари відсутні, як і відомості щодо більшості їхніх власників. Утім, деякі підприємці, дізнавшись про обшуки та відреагувавши на заклик ДБР, виявили бажання повернути товар, сплативши відповідні штрафні санкції та митні збори.

Слідчі дії тривають. Зокрема, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної війни не вжили жодних заходів для своєчасного наповнення бюджету.