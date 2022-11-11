"Укроборонпром" підписав угоду про створення оборонного кластера у Чехії

Державний концерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.

Як повідомляє пресслужба державного концерну, угоду підписано 9 листопада в рамках досягнутих минулого тижня домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою.

Створення оборонного кластеру передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Для реалізації цих планів планують залучати провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.

"Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу", – відзначив заступник міністра оборони Чеської Республіки Томаш Копечний.