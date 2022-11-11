"З українців зібрали до держбюджету понад 4 мільярди "податку на Google", - Гетманцев"

Упродовж 2022 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету "податку на Google" 4,12 млрд грн, який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Він зазначив, що завершилося декларування з "податку на Google" за третій квартал 2022 року, за результатами якого держава отримає майже $40 млн або 1,5 млрд грн.

Найбільші суми були сплачені Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited.

"Загалом за 2022 рік міжнародні компанії вже сплатили податок на додану вартість з операцій з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України до державного бюджету України 4,129 млрд грн", – підсумував нардеп.

Як повідомлялося, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджується 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), будуть зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

