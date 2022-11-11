Румунія погодилась перевести роботу каналу до українських портів на Дунаї у цілодобовий режим

Адміністрація морських портів України (АМПУ) домовилася про переведення Сулінського каналу, що з’єднує українські порти на Дунаї з Чорним морем, у цілодобовий режим роботи без вихідних.

Як повідомляє пресслужба АМПУ, для цього українська сторона більш як удвічі збільшила кількість лоцманів –з 16 до 40.

За словами голови АМПУ Олексія Вострікова, разом із румунськими колегами також напрацьована дорожня карта, яка має вирішити проблему з чергою суден на вихід з українських дунайських портів.

"Синергія портової влади двох країн, прозорі та зрозумілі інструменти на ринку, та відкритість формування черги на суднозаходи вже дають свої плоди. Ми бачимо прихід на ринок великих світових операторів. Зокрема і відкриття нових контейнерних терміналів", – зазначив Востріков.

Як повідомлялося, через широкомасштабне вторгнення російських військ і блокування ворогом чорноморських портів українські морські порти Дунайського регіону в січні-вересні 2022 року збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року в 3,5 раза – до понад 11 млн тонн.