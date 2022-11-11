Україні потрібне обладнання для енергетики з пострадянських країн, Міненерго просить ООН допомогти

Україна просить міжнародні організації сприяти постачанню обладнання для енергетики із пострадянських країн.

Про це заступник міністра енергетики з цифровізації Фарід Сафаров заявив під час семінару з представниками організацій системи ООН щодо координації та логістики надання допомоги енергетичному сектору України.

Заступник Міністра зазначив, що українське енергетичне обладнання часто відрізняється від європейського за технічними характеристиками, що створює труднощі в ідентифікації та постачанні необхідного обладнання міжнародними партнерами.

"У зв’язку з цим він звернувся до представників міжнародних організацій, що брали участь у семінарі, з проханням сприяти налагодженню постачання обладнання, яке буде сумісним з українською енергосистемою, з пострадянських країн, зокрема, Азербайджану та Казахстану", – зазначається у повідомленні.

Водночас заступник міністра подякував партнерам за допомогу, яка була надана енергетичному сектору України після початку повномасштабного російського вторгнення.

Він нагадав, що з 10 жовтня об’єкти енергетичної інфраструктури зазнають масованих атак Росії. У результаті обстрілів ракетами, дронами та артилерією пошкоджень і руйнувань зазнало близько 40% енергетичної інфраструктури.

Сафаров підкреслив, що Міненерго перебуває у постійному контакті з НЕК "Укренерго", операторами систем розподілу та іншими енергетичним компаніями для систематичного оновлення і актуалізації запитів щодо потреб енергосектору.

"Ми маємо список з 15 тисяч позицій від енергетичних компаній щодо їхніх потреб. А також після 10 жовтня сформувався ще один пріоритетний список невідкладних потреб, які необхідні нашим енергетикам для усунення завданих ворогом останніх пошкоджень електроенергетичної системи", – зазначив український чиновник.

За даними Міненерго, від початку повномасштабної війни Україна отримала 145 вантажів гуманітарної допомоги із країн ЄС та Великої Британії. Донорами гуманітарної допомоги у тому числі є енергетичні підприємства та уряди Австрії, Великої Британії, Польщі, Швеції, Німеччини, Італії, Франції, Латвії, Бельгії, Данії, Іспанії, Фінляндії, Литви, Естонії, Ірландії, Норвегії, Північної Македонії, Швейцарії, Угорщини та ін.