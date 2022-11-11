БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Російська промисловість поскаржилась на рекордний за 30 років дефіцит кадрів через оголошену Путіним мобілізацію

путін

Російська промисловість внаслідок проведення оголошеної Владіміром Путіним мобілізації зіткнулася з рекордним за останні 30 років браком кадрів.

Про це йдеться у доповіді експертів російського Інституту економічної політики ім. Є. Т. Гайдара (ІЕП), пише місцеве видання "Коммерсант".

Згідно з результатами проведених інститутом у жовтні опитувань, російська промисловість виявилася однією з галузей, де найбільше почав відчуватися дефіцит робочої сили. Показник балансу оцінок достатності кадрів у жовтні опинився у "глибокому мінусі" (-30% у балансі відповідей), тобто з проблемою зіштовхнулося близько третини підприємств.

На найбільший дефіцит кадрів скаржаться підприємства російської легкої промисловості (-70%), машинобудування (-35%) та на харчопрому (-25%), йдеться у доповіді ІЕП.

Попереднє падіння оцінок достатності робочої сили бізнесом на 26% відбулося у лютому. До цього зниження на 27% було зафіксовано аж у 2007 році. Нинішній рівень доступності кадрів у галузі виявився мінімальним за час проведення опитувань ІЕП, тобто з 1993 року.

Читайте також: В уряді Росії пояснили дефіцит антибіотиків наслідками оголошеної Путіним мобілізації

При цьому 48% респондентів заявили, що через нестачу працівників не зможуть збільшити обсяги виробництва навіть за умов можливого зростання попиту. 30% російських підприємств зазначили, що нестача рук позначиться на якості продукції, а 22% попередили про необхідність зменшити обсяги випуску навіть щодо поточного рівня. Водночас 33% опитаних повідомили про необхідність більш інтенсивного пошуку співробітників, назвавши це завдання здійсненним.

Згідно з опитуванням Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), проведеному з 4 по 24 жовтня, з дефіцитом кадрів зіткнулися близько 40% великих компаній. Ще 60% респондентів повідомили, що дотримуються негативних прогнозів щодо ситуації з кадрами у майбутньому.

Як з'ясував російський Forbes на основі даних сервісу HeadHunter, за місяць після оголошення в Росії мобілізації кількість вакансій у медичній сфері зросла на 42%. Найскладнішою ситуація виявилась у малонаселених регіонах з невеликою кількістю медпрацівників.

Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

промисловість (476) путін володимир (1112) росія (14942) мобілізація (492)
Топ коментарі
+14
Старшокласників хай заставляють працювати замість уроків. Все одно нах їм вчитись, в 18 в армію і на фронт, кому та наука треба?
11.11.2022 16:07 Відповісти
+13
Лапті, уелком то совок ))

11.11.2022 16:08 Відповісти
+6
Нічого не зрозуміло! В регіонах безробіття - а в промисловості кадрів нема ! В Північній кореї кілька заводів перевели на пошиття росіянам військової форми В Росії що - вже і баби-швеї в дефіциті?
11.11.2022 16:57 Відповісти
що? так у вас і рукожопих немає?
11.11.2022 15:51 Відповісти
"Ты либо трусы надень, либо крестик сними!" (с)
11.11.2022 16:03 Відповісти
Старшокласників хай заставляють працювати замість уроків. Все одно нах їм вчитись, в 18 в армію і на фронт, кому та наука треба?
11.11.2022 16:07 Відповісти
Братскій Китай допоможе.
11.11.2022 16:08 Відповісти
****** в жопу. По китайски.
11.11.2022 16:32 Відповісти
Лапті, уелком то совок ))

11.11.2022 16:08 Відповісти
В Росії проживає 150млн і немає кому працювати ? Бо Росія ніколи не працювала а завжди чекала що хтось буде все робити за них а самі вони будуть керувати.
11.11.2022 16:27 Відповісти
Які 250 млн? Про що Ви? Там вже й 100 нема
11.11.2022 16:31 Відповісти
А зачем им работать, когда можно просто где то, что то скомуниздить.
12.11.2022 22:42 Відповісти
Нічого не зрозуміло! В регіонах безробіття - а в промисловості кадрів нема ! В Північній кореї кілька заводів перевели на пошиття росіянам військової форми В Росії що - вже і баби-швеї в дефіциті?
11.11.2022 16:57 Відповісти

Я здичавіло вибачаюсь за пораду... Уявіть на секундочку десяток вічнобухих лаптєлапих самиць, котрі силкуються щось пошити. Уявили? Якщо це не лютий треш, то що тоді "лютий треш"?
11.11.2022 17:12 Відповісти
Так а нашо рашистам "шоб костюмчік сідєл"? В сміттєвому пакеті всеодно не видно. Зате наші воїни насміються "від пуза" з того "війська"
11.11.2022 17:18 Відповісти
Та от власне! Видно, цей регіт ***** і вкурвив прямо в бункері.
...А ще уявіть процес "пошиття костюмчиків" п'янючими в цицьку кацапками... а той неповторний стійкий аромат навколо...
Вужос!
11.11.2022 17:27 Відповісти
Ну - не всі ж вони такі? Я "Росії" надивився за 15 років - тому зрозуміть все можу Є там і "неп"юшші" Але щоб був такий "розвал"! Між іншим - більшу половину солдатської форми шили при СРСР саме "зечки" Вони ж-то нікуди не ділися і їх не поменшало Та й спиртне їм видавать не почали
11.11.2022 19:57 Відповісти
Баб в московії зараз відправили на рожательний конвеєр. Їм немає часу щось шити.
11.11.2022 17:46 Відповісти
Ну то змусьте чеченців працювати
та отож...
11.11.2022 17:02 Відповісти
Та шо б у вас там нікого не залишилося, тварі кацапські.
11.11.2022 17:45 Відповісти
Тю.
Який ще лохпром? Забули вже, як при совку був дефіцит всього на світі? Згадаєте найближчим часом!
11.11.2022 21:39 Відповісти
Проблему з кадрами вирішать китайці , тому кацапам безкоштовна
порада - вчіть китайську мову
11.11.2022 21:57 Відповісти
Когда то читал статью про статистику работающих в России.
По ней, после вычета всех гос служащих, военных, полицейских, это многие миллионы, а также людей имеющих инвалидности и заключенных, в остатке будет непривычно небольшое число работающих мужчин к населению всей страны. Мобилизация коснулась именно этого слоя. Оттого и урон промышленности может быть непривычно большим.
13.11.2022 00:13 Відповісти

