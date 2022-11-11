Російська промисловість поскаржилась на рекордний за 30 років дефіцит кадрів через оголошену Путіним мобілізацію

Російська промисловість внаслідок проведення оголошеної Владіміром Путіним мобілізації зіткнулася з рекордним за останні 30 років браком кадрів.

Про це йдеться у доповіді експертів російського Інституту економічної політики ім. Є. Т. Гайдара (ІЕП), пише місцеве видання "Коммерсант".

Згідно з результатами проведених інститутом у жовтні опитувань, російська промисловість виявилася однією з галузей, де найбільше почав відчуватися дефіцит робочої сили. Показник балансу оцінок достатності кадрів у жовтні опинився у "глибокому мінусі" (-30% у балансі відповідей), тобто з проблемою зіштовхнулося близько третини підприємств.

На найбільший дефіцит кадрів скаржаться підприємства російської легкої промисловості (-70%), машинобудування (-35%) та на харчопрому (-25%), йдеться у доповіді ІЕП.

Попереднє падіння оцінок достатності робочої сили бізнесом на 26% відбулося у лютому. До цього зниження на 27% було зафіксовано аж у 2007 році. Нинішній рівень доступності кадрів у галузі виявився мінімальним за час проведення опитувань ІЕП, тобто з 1993 року.

При цьому 48% респондентів заявили, що через нестачу працівників не зможуть збільшити обсяги виробництва навіть за умов можливого зростання попиту. 30% російських підприємств зазначили, що нестача рук позначиться на якості продукції, а 22% попередили про необхідність зменшити обсяги випуску навіть щодо поточного рівня. Водночас 33% опитаних повідомили про необхідність більш інтенсивного пошуку співробітників, назвавши це завдання здійсненним.

Згідно з опитуванням Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), проведеному з 4 по 24 жовтня, з дефіцитом кадрів зіткнулися близько 40% великих компаній. Ще 60% респондентів повідомили, що дотримуються негативних прогнозів щодо ситуації з кадрами у майбутньому.

Як з'ясував російський Forbes на основі даних сервісу HeadHunter, за місяць після оголошення в Росії мобілізації кількість вакансій у медичній сфері зросла на 42%. Найскладнішою ситуація виявилась у малонаселених регіонах з невеликою кількістю медпрацівників.

Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.