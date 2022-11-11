Російська промисловість поскаржилась на рекордний за 30 років дефіцит кадрів через оголошену Путіним мобілізацію
Російська промисловість внаслідок проведення оголошеної Владіміром Путіним мобілізації зіткнулася з рекордним за останні 30 років браком кадрів.
Про це йдеться у доповіді експертів російського Інституту економічної політики ім. Є. Т. Гайдара (ІЕП), пише місцеве видання "Коммерсант".
Згідно з результатами проведених інститутом у жовтні опитувань, російська промисловість виявилася однією з галузей, де найбільше почав відчуватися дефіцит робочої сили. Показник балансу оцінок достатності кадрів у жовтні опинився у "глибокому мінусі" (-30% у балансі відповідей), тобто з проблемою зіштовхнулося близько третини підприємств.
На найбільший дефіцит кадрів скаржаться підприємства російської легкої промисловості (-70%), машинобудування (-35%) та на харчопрому (-25%), йдеться у доповіді ІЕП.
Попереднє падіння оцінок достатності робочої сили бізнесом на 26% відбулося у лютому. До цього зниження на 27% було зафіксовано аж у 2007 році. Нинішній рівень доступності кадрів у галузі виявився мінімальним за час проведення опитувань ІЕП, тобто з 1993 року.
При цьому 48% респондентів заявили, що через нестачу працівників не зможуть збільшити обсяги виробництва навіть за умов можливого зростання попиту. 30% російських підприємств зазначили, що нестача рук позначиться на якості продукції, а 22% попередили про необхідність зменшити обсяги випуску навіть щодо поточного рівня. Водночас 33% опитаних повідомили про необхідність більш інтенсивного пошуку співробітників, назвавши це завдання здійсненним.
Згідно з опитуванням Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), проведеному з 4 по 24 жовтня, з дефіцитом кадрів зіткнулися близько 40% великих компаній. Ще 60% респондентів повідомили, що дотримуються негативних прогнозів щодо ситуації з кадрами у майбутньому.
Як з'ясував російський Forbes на основі даних сервісу HeadHunter, за місяць після оголошення в Росії мобілізації кількість вакансій у медичній сфері зросла на 42%. Найскладнішою ситуація виявилась у малонаселених регіонах з невеликою кількістю медпрацівників.
Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.
Я здичавіло вибачаюсь за пораду... Уявіть на секундочку десяток вічнобухих лаптєлапих самиць, котрі силкуються щось пошити. Уявили? Якщо це не лютий треш, то що тоді "лютий треш"?
...А ще уявіть процес "пошиття костюмчиків" п'янючими в цицьку кацапками... а той неповторний стійкий аромат навколо...
Вужос!
та отож...
Який ще лохпром? Забули вже, як при совку був дефіцит всього на світі? Згадаєте найближчим часом!
порада - вчіть китайську мову
По ней, после вычета всех гос служащих, военных, полицейских, это многие миллионы, а также людей имеющих инвалидности и заключенных, в остатке будет непривычно небольшое число работающих мужчин к населению всей страны. Мобилизация коснулась именно этого слоя. Оттого и урон промышленности может быть непривычно большим.