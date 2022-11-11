Гетманцев анонсував законопроєкт про податкові пільги для металургії. Про це просив "Метінвест" Ахметова

Члени Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митої діяльності планують найближчим часом зареєструвати законопроєкт, який передбачає низку пільг для переробної промисловості, у тому числі для металургії.

Про це очільник комітету Данило Гетманцев розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо зареєструвати цього тижня законопроект про підтримку промисловості в умовах військового стану. Ми хочемо дати їй можливість завозити обладнання без сплати ПДВ, не відволікати кошти з бізнесу... І друге, це певні пільги по оподаткуванню переробних галузей", – сказав Гетманцев.

"Ми не хочемо давати пільги, наприклад, видобутку корисних копалин (сировинній галузі), але якщо з цих корисних копалин виробляється метал, то абсолютно логічно такі пільги надати металопереробці. Це як приклад. З огляду на це ми, власне, і запропонуємо відповідне рішення", – додав голова Комітету.

Водночас він визнав, що запропоновані пільги зменшать надходження до держбюджету.

"Ми сприймаємо це рішення про пільги як витрати держави (вони будуть не від ПДВ, яке надійде із кінцевою продукцією, а від мита, від якого ми також пропонуємо звільняти імпорт обладнання). Це – витрати на підтримку економіки, на створення робочих місць, на те, аби економіка працювала", – сказав Гетманцев.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків та митої діяльності спільно з урядом розробляє пакет заходів, спрямованих на підтримку української промисловості.

Окрім звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, до нього має увійти звільнення від сплати екологічного податку, а також окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості, вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях та пакет неподаткових заходів підтримки.

Раніше гендиректор групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського розповідав про переговори з Міністерством економіки та Офісом президента про зменшення податкового навантаження. Крім того, Ахметову належить енергохолдинг ДТЕК, підприємства якого разом із металургами є одними з найбільших забруднювачів повітря.