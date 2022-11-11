БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Щоб я близько не бачив цих литовців і фінів": Лукашенко погрожує націоналізацією іноземним інвесторам

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував націоналізувати білоруські підприємства з іноземним капіталом, власники яких йдуть з країни.

Заяву Лукашенко оприлюднив близький до його пресслужби телеграм-канал "Пул Первого", повідомляє Інтерфакс.

"Щоб я близько не бачив цих ваших литовців, фінів та інших тут. Ми знаємо, як вони "заходили". І як покидали все і виходили", – сказав Лукашенко.

Він додав, що наразі не хоче називати конкретні підприємства, але йому вже надходять повідомлення щодо поведінки інвесторів.

"Одні втекли – фіни. А литовці бігають-шукають, щоби не кинути підприємство, а його добре продати... Вони повинні знати, що ніхто нічого не продасть з іноземним капіталом! Це буде націоналізовано. Ось і все! Ми самі це можемо зробити", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, що мережа ресторанів McDonald’s пішла з Білорусі, на місці її закладів відкриється російська мережа "Вкусно – и точка", яка намагається замінити McDonald’s у РФ.

В бульбофюрера підгорає грошиків нема економіка йде в дупу і скоро треба буде з колькою бігли в Магадан
11.11.2022 18:29 Відповісти
Тікай поки не пізно, націоналізатор хренів!
11.11.2022 19:32 Відповісти
Відстрелю собі не тільки ногу, але й "причандалля", вуха, нирки і переріжу собі горлянку! Нема чого жити добре - совок форевер!
11.11.2022 19:39 Відповісти
Вусатий тарган ще щось розказує страшне? Його вже ніхто не сприймає, як і жиріка.
11.11.2022 19:39 Відповісти
Хай націонализує. Потім відшкодує усе, навіть недоотриманий прибуток, Онан-варвар))
11.11.2022 19:42 Відповісти
Лука ти не помреш сам тобі допоможуть.
11.11.2022 19:50 Відповісти
коліна починають тремтіти, мудило-чудило
11.11.2022 20:19 Відповісти
Ще одне *****...
13.11.2022 10:51 Відповісти

