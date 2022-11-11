Нацкомісія передасть правоохоронцям справу про борги енерготрейдера Коломойського під час війни

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про передачу до правоохоронних органів результатів розслідування щодо порушення законодавства про функціонування ринку електричної енергії з боку ТОВ "Юнайтед Енерджі" та НЕК "Укренерго".

Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на засіданні 10 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Матеріали розслідування спонукають НКРЕКП до їх передачі до правоохоронних органів України для розслідування дій (бездіяльності) посадових осіб ТОВ "Юнайтед Енерджі" та ПрАТ "НЕК "Укренерго", внаслідок яких утворився значний обсяг негативного небалансу, сформовано значну заборгованість та не прийнято належних заходів щодо її погашення", – зазначається в обґрунтуванні до відповідної постанови регулятора.

Як повідомив у ході засідання директор департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослав Зеленюк, основою претензій до "Юнайтед Енерджі" є формування значної заборгованості за негативні небаланси електроенергії перед "Укренерго", тоді як НЕК зі свого боку не вжила достатніх заходів для недопущення подібної ситуації.

"У період з 11 лютого по 30 червня 2022 року цим суб'єктом ("Юнайтед Енерджі", – ред.) було допущено створення негативних балансів електроенергії та несплати їх вартості. Було допущено суттєву суму заборгованості понад 1 мільярд гривень. При цьому виставлені рахунки "Укренерго" не були оплачені", – пояснив Зеленюк.

Водночас, за його словами, "Укренерго" не вжило належним чином заходів щодо своєчасного присвоєння переддефолтного та дефолтного статусу "Юнайтед Енерджі", що у свою чергу дозволило компанії накопичувати негативні небаланси та заборгованість за них у значному обсязі.

У свою чергу директор з ринкових операцій "Укренерго" Микита Вишневський заявив, що компанія вживала всіх можливих дій для недопущення виникнення боргу з боку "Юнайтед Енерджі", а після того напрацювала спільно з НКРЕКП пакет заходів, які частково унеможливлюють повторення подібних ситуацій.

ТОВ "Юнайтед Енерджі" пов'язують із мільярдером Ігорем Коломойським, фірма зареєстрована у Києві у лютому 2018 року, а її власником вказано Андрія Короткевича-Лещенка.