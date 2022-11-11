Німеччина додатково виділить Україні 1 мільярд євро на захист від російських кібератак

Уряд Німеччини додатково виділив Україні 1 мільярд євро зі свого бюджету на 2023 рік для захисту від російських кібератак і збору доказів військових злочинів Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи німецького уряду.

Частина виділених коштів піде на підтримку команд, які фіксують докази порушень прав людини та військових злочинів, у тому числі тих, які були виявлені після виходу російських військ з окупованих територій.

Додаткові кошти також підуть на підтримку громадянського суспільства в ширшому регіоні, включаючи захист журналістів у Білорусі, Росії та Україні.

Агентство зауважує, що додаткові кошти виділили на тлі суперечок щодо того, чи повинна Німеччина збільшити надання військової допомоги Україні. Збільшення допомоги підтримувала партія Зелених, що входить до правлячої коаліції і була найрішучішим прихильником військової підтримки України. Німеччина є третім за величиною військовим донором для України, хоча й далеко позаду США.

"Бюджет України чітко показує, що наша підтримка виходить далеко за рамки важливих і необхідних поставок зброї... Ми інвестуємо значні кошти в мир в Європі та Україні", – сказав депутат від Зелених Робін Вагенер.