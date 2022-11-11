БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Генератори і акумулятори: Кабмін оприлюднив перелік обладнання для імпорту без сплати податків

генератор

Кабінет міністрів розширив список імпортних товарів, які будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ, включивши до нього обладнання, яке має допомогти пережити енергетичну кризу.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1260, яка передбачає скасування мита та ПДВ на окремі імпортні товари за так званою "ковідною" процедурою.

Згідно з документом, відповідний список доповлено наступними позиціями:

  • 8502 - Електрогенераторні установки;
  • 8504 - Трансформатори (крім товарів цивільної авіації);
  • 8507 60 00 00 - Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми. Літій-іонні;
  • 8535 - Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз’єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги понад 1 000 В;
  • 8536 - Електрична апаратура для комунікацій або захисту (наприклад, вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки з’єднання) для напруги не більш як 1 000 В; з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів;
  • 8537 - Пульти, панелі, розподільчі щити;
  • 8546 - Ізолятори;
  • 8421 21 00 00 - Обладнання та пристрої для фільтрування або очищення води.

За оцінками Мінекономіки, скасування ПДВ та ввізного мита дозволить знизити ціни та наситити український ринок товарами, що допоможуть громадянам та бізнесу пережити періодичні відключення електроенергії під час цього зимового сезону.

імпорт (2404) Кабмін (7914) податки (2556) електроенергія (4356)
+9
"скасування ПДВ та ввізного мита дозволить знизити ціни та наситити український ринок " --- серйозно? у нас бариги коли є можливість по три шкури деруть з людей,лиш би заробити на них побільше грошей.А тут податки ще відміняють,так це взагалі просто казковий шанс,наваритися ледве не на все життя.
11.11.2022 19:26 Відповісти
+4
Я тоже не понимаю. Газовое оборудование.балоны подорожали более чем в 2 раза-исключительно последний месяц хоть курс доллара при этом не рос
11.11.2022 23:42 Відповісти
+3
І думаєте, що то все здешевіє? Авжеж😁
11.11.2022 19:26 Відповісти
Коментувати
Потрібні акумулятори великої ємності як велика шафа.
11.11.2022 19:22 Відповісти
Бачу, фізику ти не прогулював.
Ємність = велика шафа.
Напруга = так що добре смикає.
Вирахувати струм, якщо опір = босі ноги на ламінаті.
12.11.2022 13:04 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє?
12.11.2022 14:02 Відповісти
Тупий тут якраз ти)
12.11.2022 17:39 Відповісти
Потужний акумулятор матиме розміри такі як велика шафа. Не вистачило розуму зрозуміти це?
12.11.2022 18:51 Відповісти
чтобы никто не сомневался - на таможне стоят тысячи обогревателей, которые пытаются затянуть под этот закон * предприниматели*. клондайк для таможни.
11.11.2022 19:40 Відповісти
Ключевое слово "ковидняая" процедура все остальные идут ЛЕСОМ.
11.11.2022 19:43 Відповісти
цікаво, зарядні станції теж попали в цей список ?
11.11.2022 19:44 Відповісти
А ще би скасувати податки для вітчизняних виробників?
Чи то, "занадто"?
11.11.2022 19:45 Відповісти
11.11.2022 20:10 Відповісти
Когдато канибал ахметов целые СЭС ввозил без налогов, а терпилам генератор разрешили, смешно.
11.11.2022 21:34 Відповісти
Не зрозуміло чому до переліку не увійшли обігрівачі нехай не електричні, а керосинові так газові....
11.11.2022 22:28 Відповісти
Бо скільки податки не знижуй, те, що користується попитом буде дорожчати.
12.11.2022 13:01 Відповісти
а все що хоч один раз подорожчало, вже Ніколи не буде продаватись по нижчій чим після подорожчання ціні.
12.11.2022 21:53 Відповісти
Это перенос инфляции из западных стран. Например, сейчас в Финляндии ценники переписывают каждую неделю. В некоторых небольших магазинах ценники уже даже не переписывают (не хватает рабочих рук) и поэтому узнаешь новую цену уже на кассе. А тарифы на электричество повышают уже в 3 раз за 4 месяца. Во всех западных странах идет галопирующая инфляция, собственно для этого и были напечатаны 15 триллионов ничем не обеспеченных долларов и евро.
13.11.2022 05:16 Відповісти
Это недостаток демократии который выливается в охлократию. Журнализдам и изданиям было выгодно напугать тупое население КОВИДОМ-ведь плохие новости в 10 раз лучше продаются. Население давило на политиков чтобы те защитили от Ковида:политики сделали локдаун и карантины и заморозили экономику.а недостающие деньги-напечатали,причем с избытком. А тут еще война в Европе-естественно будут печатать дальше. Но США и ЕС выберутся,а вот мелкие недоразвитые страны-им будет значительно тяжелее. Хотя они привыкли жить в нищете
13.11.2022 13:29 Відповісти
Етого мало. Никак не пойму почему власть не хочет снять налоги и пошлины с утеплителей? Даже теплые маты которые закупаем для солдат и утепления блиндажей стоят как крыло самолета. Ведь отличии от разных генераторов и аккумуляторов утеплитель может использоваться только для сбережения тепла и енергоресурсов. Но власти упорно не хотят реально чтобы люди а значит страна економила енергию.
12.11.2022 01:31 Відповісти
Дуже вчасно, дякую. Ще б неділю потримали закон, як раз мінусова температура буде. А коли весною опозиція вимагала зняти мито з генераторів чього не зробили?
12.11.2022 04:09 Відповісти
Щось гелеві акумулятори не здешевшали від слова "зовсім". Як і інвертори (ДБЖ) з правильною сінусоїдою (яких, до речі, в цей перелік чомусь не внесли). Ціна космічна та їх і немає в продажу.
12.11.2022 04:40 Відповісти
Ну всьо, ризетка і герегоцентри оголосять знижки на 100 грн))
12.11.2022 13:00 Відповісти

