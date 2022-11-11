Генератори і акумулятори: Кабмін оприлюднив перелік обладнання для імпорту без сплати податків

Кабінет міністрів розширив список імпортних товарів, які будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ, включивши до нього обладнання, яке має допомогти пережити енергетичну кризу.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1260, яка передбачає скасування мита та ПДВ на окремі імпортні товари за так званою "ковідною" процедурою.

Згідно з документом, відповідний список доповлено наступними позиціями:

8502 - Електрогенераторні установки;

8504 - Трансформатори (крім товарів цивільної авіації);

8507 60 00 00 - Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми. Літій-іонні;

8535 - Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз’єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги понад 1 000 В;

8536 - Електрична апаратура для комунікацій або захисту (наприклад, вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки з’єднання) для напруги не більш як 1 000 В; з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів;

8537 - Пульти, панелі, розподільчі щити;

8546 - Ізолятори;

8421 21 00 00 - Обладнання та пристрої для фільтрування або очищення води.

За оцінками Мінекономіки, скасування ПДВ та ввізного мита дозволить знизити ціни та наситити український ринок товарами, що допоможуть громадянам та бізнесу пережити періодичні відключення електроенергії під час цього зимового сезону.