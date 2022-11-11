Збитки від загибелі тварин та пошкодження ферм становлять приблизно 2 мільярда, – Мінагрополітики

Збитки від загибелі тварин та пошкодження й руйнування тваринницьких ферм внаслідок російської агресії нараі становлять близько 2 млрд грн.

Про це розповіла начальниця управління тваринництва та племінної справи Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Олена Дадус.

Наразі наявна інформація, надана військовими адміністраціями, щодо збитків на підконтрольних та деокупованих територіях.

Так, найбільше постраждали Чернігівська, Харківська, Сумська, Київська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, де на початку поточного року було сконцентровано по усіх категоріях господарств: поголів’я ВРХ – 25,3%, корів – 25,8%, свиней – 31,5%, овець та кіз – 28,2%, птиці – 24,9%. Виробництво продукції тваринництва: м’яса – 20%, молока – 28,7%, яєць – 44,8%.

Читайте також: Непрямі збитки українського АПК через війну перевищили $34 мільярди, – KSE

Загалом скорочення в галузі від загального обсягу, порівняно з минулим роком, становить 15%.

"Наразі підтверджений обсяг 6 тис. голів корів, до 100 тис. поголів’я свиней, понад 3.5 млн голів птиці втрачено. 206 підприємств зруйновані або пошкоджені", – розказала Дадус.

Вона підкреслила, що підприємства продовжують фіксувати збитки, збирати доказову базу.

Зараз Мінагрополітики розробляє алгоритм фіксування й розрахунку збитків, завданих особистим селянським господарствам внаслідок загибелі сільськогосподарських тварин, птиці, бджолосімей, власниками яких вони були

Однак, за словами Дадус, попри значні втрати та скорочення виробництва, загрози продовольчій безпеці країни немає.

"Працюючі підприємства повністю забезпечують потребу внутрішнього ринку, в молочних, м’ясних та інших продуктах. Вдається задовольняти й експортний попит. Також держава дбає про внутрішньопереміщених осіб і забезпечення їх необхідними продуктовими наборами, в тому числі довготривалого зберігання", – сказала Дадус.