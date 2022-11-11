БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
201 1

Кабмін схвалив залучення кредиту від Нідерландів, що не перевищує 200 мільйонів євро

евро

Кабінет міністрів схвалив залучення кредиту від Нідерландів на суму не більше ніж 200 млн євро у 2022 році.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 11 листопада.

"Здійснено державні зовнішні запозичення у 2022 році шляхом залучення кредиту від держави Нідерланди в особі міністра фінансів. Затверджено Основні умови здійснення відповідних запозичень. Зовнішні запозичення будуть здійснені на загальну суму, що не перевищує 200 млн євро", – написав Мельничук.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди виділять 120 млн євро для постачання важкої військової техніки української армії, у тому числі 45 млн євро на танки Т-72.

Автор: 

кредит (3395) Нідерланди (252)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
показати весь коментар
12.11.2022 14:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 