Кабмін припинив дію угоди між Україною, Росією та Білоруссю про співпрацю у сфері геодезії та картографії

Кабінет міністрів припинив дію угоди між урядами України, Росії та Білорусі про співпрацю у сфері геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 11 листопада.

"Припинено дію угоди між урядом України та урядом РФ про співробітництво в галузі геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі, угоди між урядом України та урядом РФ про взаємний обмін топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами та угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про взаємодію в галузі геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі", – написав Мельничук.

Білорусь (1599) росія (14946) угода (217)
