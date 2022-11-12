Росія заборонила прохід Керченською протокою завантажених за межами РФ суден

Росія заборонила прохід суден, завантажених за межами країни, через Керченську протоку в Азовське море.

Як пише Радіо Свобода, про це повідомляють у суботу російські ЗМІ з посиланням на управління з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений", – пише ТАСС.

За даними сайту Marine Traffic, десятки суден очікують на прохід через Керченську протоку з боку Чорного моря.

Російські відомства офіційно не повідомляють про запровадження нових обмежень.

Як повідомлялося, 8 жовтня, вранці на Кримському мосту, який з'єднує РФ і тимчасово окупований український Крим, вибухнув вантажний автомобіль – виникла пожежа, обрушилися два прольоти автомобільного полотна.

Пізніше російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до липня 2023 року. Водночас, за даними британської розвідки, Керченський міст не зможуть повноцінно запустити до вересня 2023 року.