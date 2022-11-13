БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Росії через санкції виник гострий дефіцит медпрепаратів, операції переносяться на невизначений термін, – ГУР

У Росії через введені санкції виник гострий дефіцит медичних препаратів, планові операції переносяться на невизначений термін.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Військові ЗС РФ активно обговорюють наказ Міністерства охорони здоров’я РФ, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на чотири місяці", – сказано в повідомленні.

На думку військових, поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин:

  • вплив міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, у РФ на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;
  • реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону;
  • у зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.

У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати.

Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін. Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.

Раніше Мінпромторг РФ підтвердив дефіцит антибіотиків широкого спектру в російських аптеках. Мінпромторг пояснив дефіцит антибіотиків оголошеною російським президентом Владіміром Путіним мобілізацією, та запевнив, що забезпечення аптек нормалізується найближчим часом.

Все цікавіше і цікавіше...
13.11.2022 20:40 Відповісти
Здоровее будут. Те, кто выживет
13.11.2022 23:37 Відповісти
Нічо. У індусів накуплять пілюльок із лайна і води з річки ганг і будуть скрєпно лікуваться.
Та й навіщо витрачати гроші на операції якщо можна просто кинути хворого на фронт?
14.11.2022 08:08 Відповісти
Iндiя обов'язково допоможе паРашi. там з лiками все гаразд ))

свинособак не шкода...






14.11.2022 08:42 Відповісти
Завжди дивувався нафіга індусам ліки. Їх імунітетом можна ламати залізобетон. Простий європеєць один день похарчується їх стрітфудом і пару тижнів лікарні йому гарантовано... про купання в Гангу взагалі мовчу...
14.11.2022 11:15 Відповісти
Стопудово. Треба взагалі розгорнути на росії кампанію проти ліків. Мовляв, будьте як пересічні індуси, нечутливі до більшості інфекційних хвороб. А ті, хто помруть, значить, недостатньо суворі, у "воєни Велікой Русі" не годяться, туди їм і дорога.
14.11.2022 13:44 Відповісти
бю
15.11.2022 21:44 Відповісти

