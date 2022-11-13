У Росії через санкції виник гострий дефіцит медпрепаратів, операції переносяться на невизначений термін, – ГУР

У Росії через введені санкції виник гострий дефіцит медичних препаратів, планові операції переносяться на невизначений термін.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Військові ЗС РФ активно обговорюють наказ Міністерства охорони здоров’я РФ, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на чотири місяці", – сказано в повідомленні.

На думку військових, поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин:

вплив міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, у РФ на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;

реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону;

у зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.

У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати.

Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін. Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.

Раніше Мінпромторг РФ підтвердив дефіцит антибіотиків широкого спектру в російських аптеках. Мінпромторг пояснив дефіцит антибіотиків оголошеною російським президентом Владіміром Путіним мобілізацією, та запевнив, що забезпечення аптек нормалізується найближчим часом.