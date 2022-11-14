Видатки бюджету на оборону за рік зросли у 9 разів, – "Опендатабот"

За 9 місяців 2022 року витрати бюджету перевищили торішні показники за більшістю статей, окрім освіти, економічної діяльності та обслуговування зовнішнього боргу. Зокрема, витрати на оборону зросли у 9 разів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Витрати бюджету України склали 1,94 трлн грн за 9 місяців поточного року, що на 65% більше, ніж за відповідний період минулого року. Для порівняння, у бюджеті на цей рік, який ухвалили у грудні 2021-го, видатки становили 1,5 трлн грн.

Якщо у 2021 році найбільша доля витрат – 22% – припадала на соціальний захист, то наразі очікувано найбільше "з’їдає" оборона – 36% від загального обсягу витрат.

У порівнянні з відповідним періодом торік оборонна стаття витрат зросла майже у 9 разів: з 79,8 млрд грн до 700,6 млрд грн у поточному році. Лише за місяць – у вересні до серпня – видатки на оборону зросли майже вдвічі.

Також зросли витрати на громадський порядок, безпеку та судову владу – 281 млрд грн, що у 2,5 раза більше, аніж торік – 115,5 млрд грн.

Майже на третину – до 331,3 млрд грн – збільшилися витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення. Це близько 17% від усіх бюджетних коштів.

Невеликий приріст припав на охорону здоров’я – 13%.

Водночас під чи не найбільше скорочення підпали видатки на економічну діяльність: з 147,2 млрд грн до 69,5 млрд грн. Також на 7% зменшилось фінансування освіти: з 214,2 млрд грн до 199,9 млрд грн.